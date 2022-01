Anita Co declaró en el Juicio a Juan Darthés por la denuncia de Thelma Fardin

Ayer se reanudó el juicio oral a Juan Darthés por violación tras la denuncia que le realizó Thelma Fardín en 2018. Luego de la jornada de hoy, el proceso se retomará el 4 y el 18 de marzo. En esa instancia se presentarán los testigos pedidos por el actor, entre los que se encuetra su esposa.

Este viernes Anita Co fue una de los siete testigos que declararon en esta nueva etapa judicial. En diálogo con TN, la actriz reveló cómo se sentía después de haber dado su testimonio: “Hice lo que tenía que hacer, pude hablar”.

“Tuve la posibilidad de sentarme ante la jueza y contarle lo que había vivido, hay que hablar, aunque no todas pueden”, comentó la cantante luego de hacer su declaración.

Durante la entrevista, Anita Co detalló las dificultades que muchas mujeres enfrentan a la hora de hacer una denuncia de abuso: “No todas tienen contención familiar, legal y psicológica. Además necesitás dinero porque cuando contás un abuso casi siempre te cae una demanda, como me pasó a mí, que me demandaron pon injurias”.

En mayo de este año, la cantante fue sobreseída en la causa que Darthés le había iniciado por calumnias e injurias: “Tuve la suerte de terminar ganando, pero la mayoría de las veces terminás perdiendo”.

Anita Co disparó contra la Justicia: “Hay bastantes problemas en el sistema”

“No podemos poner toda la carga en las mujeres para que sean las responsables de todo. La carga hay que ponerla en la Justicia y tiene que haber un fallo a favor de la verdad que ayude al cambio social que estamos empujando hace algunos años”, expresó sobre el proceso que debió seguir luego de denunciar a Darthés.

En ese sentido, Anita Co señaló que “hay bastantes problemas en el sistema”: “Es terrible que tenga que pasar tanto tiempo hasta llegar a juicio. Es un probelma que va más allá de la perspectiva de género. Pero la perspectiva de género tiene que estar siempre: desde la educación en el colegio hasta cuando vas a la Policía a hacer una denuncia”.

La denuncia de Anita Co contra Juan Darthés

En 2018, Anita Co relató en Intrusos y Confrontados que fue acosada por Darthés durante las grabaciones de la segunda temporada de Gasoleros, en 1999.

“Me tiró contra la pared, me besó, me metió la lengua, me agarró de la mano y me hizo tocarle su sexo, mientras me decía 'mirá cómo me ponés'. Los días posteriores él se me insinuaba y yo lo rechazaba. En el camarín –que compartíamos- no me buscó más. Me agarraba en los pasillos, me pedía el teléfono, me decía 'vamos a ir a un hotel'”, había contado la actriz entre lágrimas.

El duro relato de Anita Co sobre lo que ocurrió cuando trabajó con Darthés.

Por esas declaraciones Darthés le inició una causa por calumnias e injurias. En mayo del año pasado Anita Co fue sobreseída ya que el actor nunca se presentó en Tribunales ni dio señales de vida de forma virtual.