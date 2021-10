Antonela Roccuzzo publicó fotos de un desfile exclusivo y Wanda Nara le dedicó un mensaje especial

Antonela Roccuzzo asistió a la Semana de la Moda de París para conocer las nuevas tendencias de la primavera / verano 2022. De esta manera, la esposa de Lionel Messi disfrutó del desfile que el diseñador Nicolas Ghesquière realizó para Louis Vuitton en las galerías del Palacio del Louvre.

En su cuenta oficial de Instagram, la influencer rosarina publicó unas fotos con el look que eligió para este exclusivo evento de moda realizado por el director creativo de la firma francesa. En las imágenes se la pudo ver con un vestido negro corto ajustado al cuerpo, con una campera y unas botas combinadas. Además completó el outfit con una cartera roja con el detalle de una cadena dorada.

El look de Antonela Roccuzzo

La mamá de Thiago, Mateo y Ciro le agradeció a Ghesquière y a Louis Vuitton por la invitación al desfile. La publicación recibió más de 1 millón de likes y más de 3 mil comentarios, entre el que se destacó un mensaje de Wanda Nara. “Me encanta”, le escribió la hermana de Zaira Nara en la red social.

La mamá de Constantino, Benedicto, Valentino, Francesca e Isabella también estuvo presente en la presentación de la nueva temporada de Louis Vuitton en las galerías del Palacio del Louvre. Para la ocasión, lució muy elegante con un outfit total black. Seguramente ambas se cruzaron en el evento y se saludaron.

Cabe recordar que el primer acercamiento de Nara fue en agosto pasado cuando los Messi llegaron de España a Francia, luego de que Lionel fuera convocado para ser una de las figuras del PSG, el mismo club en el que juega Mauro Icardi, el esposo de Wanda. Como un gesto de buena onda, la mediática la empezó a seguir en las redes sociales. Más tarde, Antonela le devolvió el gesto. Quizás más adelante se conviertan en grandes amigas.

Por otra parte, Wanda fue noticia recientemente por haber presentado a su empleada doméstica, Roxana, quien acompaña diariamente a la familia y su rol principal es el de cocinarle a toda la familia. En tono de broma, la empresaria publicó un video: “Miren la lasaña que acabo de cocinar...”. Pero más tarde, reveló que había sido Roxana la encargada de hacer ese plato.

Wanda Nara y Roxana

En la publicación siguiente, Nara compartió una cariñosa selfie con la mujer y reveló que es ella es la encargada de cocinarle a todos. “Jajaja, mentira... Fue ella, que trabaja en casa y nos cocina todos los días riquísimo, además somos grandes amigas... Argentinas en París“, escribió Wanda como pie de la foto en la que se la ve abrazada a Ro.

Así, Wanda reveló cómo se lleva adelante una tarea doméstica y habitual en su hogar. El año pasado y también a través de unas Instagram, había contado que no tiene niñeras y que es ella la encargada de la crianza de sus hijos. “Tenemos empleados por seguridad y para manejar la casa”, comenzó, y luego aclaró la parte que tiene que ver con sus herederos y el motivo por el cual no tiene niñera: “De mis hijos me ocupo y me ocupé siempre yo. Nunca tuvieron niñera, ni ahora tampoco. Lo que no puedo hacer, no lo hago. Hace muchos años que, por ejemplo, no voy al cine. Ya ni me acuerdo de cómo era eso”, finalizó.