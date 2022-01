Anya Taylor-Joy en Argentina: paseó por Recoleta y se tomó fotos con sus fans

Algunas fotos confirmaron que Anya Taylor-Joy está en Argentina. La presencia de la actriz en Buenos Aires fue muy celebrada en las redes sociales donde algunos de sus fanáticos ya están organizándose para verla personalmente en la Ciudad. Su objetivo: conseguir una selfie.

“Juntada mañana en el Recoleta Mall a las 2 y de ahí a buscarla”, propuso @backtobasterds. En tanto, @timtobi1 apuntó: “¿Quién para recorrer Recoleta de arriba a abajo hasta encontrar a Anya Taylor-Joy? Amigas, hablo en serio a la primera que me mensajee la paso a buscar en el 37 y comenzamos la exploración”.

Lo cierto es que los mensajes para forzar un encuentro “casual” con la protagonista de Gambito de Dama se repitieron hasta el cansancio en Twitter después de que circularan muchas de las instantáneas que consiguieron algunos fans argentinos en las últimas horas.

No es un detalle menor que la artista argentino-estadounidense fue muy simpática y agradeció todos los regalos que recibió durante su estadía. Incluso, compartió una historia de Instagram en la que mostró el anillo y el cuarzo que le obsequiaron unas chicas.

“Hollywood en Posadas y Ayacucho”: el encuentro entre Anya Taylor-Joy y Laurencio Adot

Fue un encuentro azaroso que podría terminar en una alianza maravillosa: el diseñador de moda Laurencio Adot contó ayer en su cuenta de Instagram que se cruzó en Recoleta con Anya Taylor-Joy.

“Sábado. Desayuno en La Rambla. Me encontré a la mega actriz - it girl Anya Taylor-Joy. A un día del alta por arritmia cardíaca. Hollywood en Posadas y Ayacucho. Gracias Dios. Siempre respeté y esta vez me animé”, escribió Adot, sorprendido por el encuentro y destacando que esta vez sí pidió la foto como prueba.

Enseguida el posteo se llenó de fanáticos que querían conocer detalles del encuentro y particularmente de su ídola. Algunos destacaron el look de la embajadora global de Dior, que lució un poncho de verano junto a unos suecos negros.

Alguien se animó a sugerir que tenía que vestirla él, a lo que el diseñador se limitó a contestar con dos emojis: un corazón y unas manos levantadas.

“Contá porfa ¿cómo es ella?”, escribió uno de sus fans. Y Laurencio contestó sin vueltas: “Dulce, femenina, chic y habla español... divina”, resaltó.

También apareció la foto de la foto, registrada por un testigo que vio toda la situación y comentó que el diseñador le habría ofrecido un vestido de novia para cuando quisiera.