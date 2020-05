Armó un capítulo de Los Simuladores con su examen para la facultad y se volvió viral

El furor de Los Simuladores en las redes sociales no es nuevo. Hace años que Santos, Medina, Ravenna y Lamponne siguen vigentes en especial en Twitter, donde se crearon varias cuentas de fanáticos que recuerdan los mejores momentos de la serie. Federico D'Elía, uno de los protagonistas de aquel éxito dirigido por Damián Szifrón, también recuerda constantemente frases o episodios del unitario que tuvo dos temporadas en la pantalla de Telefe?. En los últimos días una usuaria se volvió viral al plantear su conflicto con un examen de la facultad como un episodio que en el que el grupo "que resuelve problemas" podría intervenir.

En su hilo que tuvo más de 12.900 "me gusta", 733 "retuits" y decenas de comentarios, la usuaria @aldigottweets le volvió a dar vida a los personajes recreando la escena en la que se plantea un caso y el grupo intenta encontrar el camino para resolverlo.

"Aldana García, 22 años. Estudia Traductorado Público de Inglés en la UADE, debe aprender todos los países del mundo, con sus respectivas capitales, para un examen que rinde mañana. Las chances de que lo logre son bajísimas, puesto que, además, tiene otros dos exámenes esta semana", comienza el relato que lleva la voz de Gabriel Medina (Martín Seefeld), quien se encargaba de conseguir la información detallada de cada caso.

Gabriel Medina, aportando la información del caso.

"¿La profesora?", pregunta Santos (D'Elía), la mente creativa que le daba forma a los planes para resolver los conflictos.

La usuaria armó un capitulo de Los simuladores y se volvió viral.

"Claudia T., alrededor de 65 años, debería estar jubilada pero pidió un permiso para poder continuar en la docencia. Enseña en UADE hace más de 30 años. Es fan de la cultura general. Se da poca maña con la tecnología, por lo que sus clases virtuales son tediosas", responde Medina.

Los Simuladores volvieron a la vida en un hilo de Twitter viral.

"Lamponne, vamos a necesitar intervenir Microsoft Teamsdurante el día martes. Además, necesitamos a una experta en geografía e historia cuyos rasgos sean similares a los de nuestra clienta. Es necesario que sepa datos curiosos de los países y que el parecido sea verosímil", completa Santos organizando el operativo.

La orden de Santos hacia Lamponne: intervenir Microsoft Teams

El hilo explotó, se llenó de memes y chistes, pero también de comentarios negativos criticando su carrera por los contenidos que tenía que preparar la estudiante de traductorado de inglés, en un nuevo capitulo de la guerra UBA vs. universidades privadas.

El hilo explotó, se llenó de memes y chistes, pero también de comentarios negativos.

Fue tanta la mala onda que recibió Aldana, que salió a responder con una explicación sobre lo que era su examen. "Dada la repercusión de este hilo, me veo obligada a aclarar un par de cosas: 1. El parcial era de TRADUCCIÓN = TRADUCIR, no solo dar los países, muchachos. Si creen que en el último año de facultad me toman solo geografía, los que están en tercero de secundaria son ustedes".

Luego, añadió: "Nos hizo estudiar todos los países y sus capitales en español e inglés porque es traducción oral (interpretación) y es necesario tener esos datos en la cabeza. No podes estar interpretando y no saber que Myanmar es Birmania, y no sale por conclusión porque no se parece".

Y sobre la guerra UBA vs. UADE, expresó: "No usen mis tweets como excusa para odiar a la UADE. No la amo ni la defiendo a muerte (nadie la odia más que yo), pero la elijo porque mi plan de carrera es excelente. Dicho eso, defiendo la educación pública y admito que es mejor en muchos ámbitos, traducción no es uno".

El final de esta historia parece ser feliz como los de la serie.

¿Cómo terminó el "capítulo"? "Para aquellos que quieran saber cómo me fue: bien. No tengo la nota aún. Traduje como una campeona (no) y solo me faltaron dos capitales porque me puse nerviosa y la profesora no me dio tiempo. Ahora sí, que alguien me dé fuego y se prenda un capítulo de los simuladores".

