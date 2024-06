Arturo, el perro de GH, tuvo un accidente y Bautista lo salvó en el último momento

Cuando Arturo, el cachorro mestizo, entró a la casa de Gran Hermano (Telefe), Big Brother fue muy enfático y les pidió a los participantes que cumplieran con una serie de cuidados. Especialmente, se recuerda que entre las indicaciones, resaltó que bajo ninguna circunstancia el perro podía entrar a la pileta de la casa, cuestión que sucedió en la noche de este viernes y dejó asustados a varios jugadores.

En las redes sociales circuló un clip en el que se puede ver a los bros, Martín, Bautista y Nico junto a Emma y Darío dentro de la pileta, conversando animadamente entre ellos. En el borde se encontraba Arturo, ladrando para intentar acercarse al grupo. En una de las vueltas que realizó, el animalito se resbaló y cayó dentro. No llegó a sumergirse porque Bautista Mascia reaccionó inmediatamente y lo sacó del agua a tiempo.

Los internautas elogiaron la rápida acción de Bauti y cuestionaron al chino por no estar pendiente de Arturo, pues claramente, él quería llamar su atención. Pero una de las dudas que mas repercutió entre los fans del reality tuvo que ver con las habilidades de Arturo para nadar instintivamente.

Mientras unos simplemente apuntaron a que Arturo no sabe hacerlo y es mejor prevenir algún accidente. Otros recordaron que en la pasada edición sucedió lo mismo con Caramelo y Mora, de apenas 2 meses. “La verdadera pregunta es cuántos perros se tienen que caer a la pileta para que tomen los recaudos”. “Son unos irresponsables los de la producción que no pusieron un cerco” y “Terrible, un segundo más y moría ahogado”, fueron algunos de los comentarios sobre el tema.

Emma tuvo una fuerte pelea con Bautista en “Gran Hermano”: “Muchas veces me callaron tipos como vos”

A pocas semanas del final de Gran Hermano (Telefe) las tensiones entre los participantes van en aumento. Este miércoles fueron Emmanuel y Bautista quienes se sacaron chispas mientras ordenaban y limpiaban la habitación de los varones.

Todo empezó cuando “El Supremo” les dijo que debían cambiar sábanas y acolchados. Fue en ese momento donde el músico se quejó de que su cubrecama estaba sucio y apuntó contra el estilista. “Este no es mi acolchado, está todo manchado... ¿Qué es esto? Emma, ¿me afanaste el acolchado?”, quiso saber el exintegrante de #TocoParaVos.

Sin embargo, Emmanuel respondió sin pelos en la lengua: “¿Por qué yo, hermano? ¿Por qué tengo que ser yo? Decí que fue Nico o 'El Chino' también”. Bautista tomó la palabra y acotó: “Porque sé que el tuyo estaba todo manchado, por eso te pregunto... ¿Qué estás sensible, bolud...?”.

“No, no estoy sensible... pero siempre soy yo, preguntale a otro”, contraatacó el peluquero. Después de unos minutos, Emma lo increpó en la cocina para hablar sobre lo sucedido.

“Te voy a decir bien las cosas, me molesta que me calles, no me calles más... me decís 'sh' y no me gusta”, dijo 'el divo'. Sin embargo el uruguayo no se quedó atrás: “¿Cuándo te callé? Solo te callo cuando hablás arriba de otros, si vos no respetás el momento del otro, te lo digo... te metés cuando están hablando y eso es mala educación”.

“No me importa si es mala educación para vos, no me calles porque no me gusta y menos un tipo como vos... no me pinta que me callen, ¿ok? Esto es lo que soy, si te hace ruido no es problema mío”, sentenció Emma.