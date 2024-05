Bajo el arcoiris y con una enorme sonrisa: Pampita homenajeó a su hija Blanca

Como cada 15 de mayo, Pampita hizo un posteo muy especial para recordar a su hija Blanca en el día que hubiese cumplido 18 años. Después de una serie de historias que subió como homenaje a Instagram, la modelo compartió una foto donde la nena aparece muy sonriente y bajo el arco iris.

“En algún lugar, sobre el arcoíris, pájaros azules vuelan. Y los sueños que soñaste, son sueños que realmente se hacen realidad. Algún día desearé una estrella, despertar donde las nubes están muy lejos detrás de mí, Donde los problemas se derriten como gotas de Limón. Muy por encima de las chimeneas… Ahí es donde me encontrarás”, escribió en la emotiva publicación.

Previamente, ya había mostrado que suele soltar globos con mensajes para Blanca. “Feliz cumple al cielo. Blanca siempre en nuestros corazones”, indicó en el mensaje que compartió en sus historias de Instagram.

El año pasado en esta misma fecha, Pampita había estado presente en la plaza en homenaje a la nena en el hogar Una Posta en el Camino, situado en Bolivia 1187, entre Estrada y Raibau, en la localidad de Don Torcuato. “Nos reunimos todos. Siempre tiramos los globos con nuestros buenos deseos. Lo vivimos con mucha alegría”, dijo en aquel momento.

Y agregó: “En el tiempo vas viendo cómo los chicos juegan. Este es un regalo que ellos usan un montón y les cambia su día a día. Hacemos hasta el piso para que puedan salir a jugar hasta cuando llueve”, aseguró Pampita. Además, contó que sus hijos adoraron esa iniciativa.

“No hay día en el que no me sienta desesperada”

El año pasado, Benjamín Vicuña lanzó Blanca, la niña que quería volar, el libro que escribió para homenajear a su primogénita, que murió el 8 de septiembre de 2012 por una neumonía hemorrágica. Al ser consultada por la publicación, Pampita Ardohain prefirió no dar declaraciones, pero lo cierto es que ella forma parte de la producción.

El título del capítulo en el que aparecen las reflexiones de Pampita se titula “Blanca” y conmueve a todos porque es la primera vez que la modelo habla a corazón abierto sobre la pérdida de su hija. “No hay día en el que no me sienta desesperada. Las lágrimas no se acaban y los gemidos de dolor tampoco. Es como si el tiempo se hubiera detenido y mi cuerpo se moviera, pero mi alma estuviese estancada en el fondo de un pozo ciego”, escribió.