Bake Off Argentina: Damián Betular hizo una desopilante danza árabe y los memes bailaron a su ritmo

Damián Betular es lo más destacado de Bake Off Argentina. No importa qué haga cada participante, lo que diga o el postre que cocine, cualquier movimiento que ejecute el pastelero eclipsa a todos. Durante uno de los retos que tenían que hacer los concursantes, el jurado demostró que también tiene gracia para bailar: hizo una insólita danza árabe que provocó una lluvia de memes y tuits en las redes.

El paso de comedia empezó luego de que los concursantes que siguen en carrera debían enfrentarse en la prueba de elaborar diez tabletas de chocolate en solo una hora y 45 minutos, algo muy complicado. Para focalizarlos en el deber que tenían, Betular les mostró cómo debían realizar el reto y los aconsejó. Después, fue la hora del show.

El público siempre tiene elogios para Damián Betular en "Bake Off Argentina". (Foto: Twitter/@Joaquin7461)

Al pasar por la isla de la participante Kalia, la profesora de pintura le comentó que iba a intentar imitar rubíes con el chocolate. Entonces, Betular le elogió su manera artística de encarar el concurso con una sugerencia: que se pusiera una piedra preciosa en la frente para imitar el look árabe. Ahí fue donde la mujer le dijo que le encantaba ese ritmo y emuló a una odalisca.

“¿Bailamos?”, le propuso al jurado, que no lo dudó. Betular extendió los brazos, comenzó a quebrar la cadera y revoleó las manos, al ritmo de la música árabe. De golpe, fue bajando hasta el piso. “Dale, yo te tengo”, le dijo Kalia. “No, vos no me tenés que tener. Mirá lo bien que me paro. Pum, pum: tenés que tener cadera”, devolvió el pastelero, con mucha gracia.

Tras demostrar sus dotes como bailarín, Betular le preguntó a la concursante: “¿Haces el baile de la serpiente o el de la soga?”. Kalia se siguió sonriendo, mientras el jurado remató el divertidísimo gag con dos pedidos: “¿Podés venir mañana vestida de árabe? Si conseguís, ¿me pedís a mí un talle M?”.

Los memes de Damián Betular por su danza árabe

Tras el momento desopilante que vivieron en Bake Off Argentina, las redes se llenaron de memes, fotos, gifs y comentarios a favor del paso de comedia que hizo Betular.

El meme de Darío Barassi por la danza árabe de Dmián Betular en "Bake Off Argentina". (Foto: Twitter/@DoctorCroto)

“No sé a ustedes, pero Betular hoy me hizo la noche”, escribió el usuario @OkIgnacionsh.

Al público le gustó que Damián Betular haga una danza árabe en "Bake Off Argentina". (Foto: Twitter/@igualvoyamorir)

“Estamos de acuerdo que Betular es todo lo que está bien, ¿no?”, tuiteó @igualvoyamorir.

Damián Betular, en "Bake Off Argentina", al estilo "Los Simpson". (Foto: Twitter/@Emilian42989563)

“Amo a Betular. ¿Dónde estuvo todos estos años?”, se preguntó @SolMariam36. “Lo único que me interesa es que circulen todos los memes de Betular bailando árabe”, comentó @BestiaReche.

El público valoró el baile de Damián Betular en "Bake Off Argentina". (Foto: Twitter/@BestiaReche)

Como siempre, el programa creado por Matt Groening fueron parte de las bromas que circularon.

Mariano de la Canal fue parte de los memes por el baile árabe de Damián Betular en "Bake Off Argentina". (Foto: Twitter/@OkIgnachiosh)