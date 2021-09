Bake Off: una participante es la esposa de Gabriel Milito y generó controversia

Con la conducción de Paula Chaves, este lunes comenzó la tercera edición de Bake Okk Argentina, la competencia culinaria en la que 14 participantes deberán luchar por convertirse en el gran pastelero amateur del país. En el reality, el jurado compuesto por Damián Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen evalúa el desempeño de los concursantes, entre los que se encuentra Silvina Santarelli, esposa del exjugador de fútbol Gabriel Milito.

En la noche del estreno, el programa ya generó controversias en las redes sociales. Después de la presentación de los nuevos protagonistas, varios usuarios criticaron a la producción del reality por la inclusión de Santarelli, a quien acusaron de ser pastelera profesional porque realizó cursos y colaboraciones con reconocidos cocineros argentinos.

“Yo la sigo en Instagram y hace una semana me enteré que entró. Es pastelera profesional, vende y da clases. Tiene cursos con Pedro Lambertini y fotos con Juliana López May... Yo completé el formulario y no entré”, se quejó una postulante que no fue seleccionada en su cuenta de Twitter.

Mientras, otros usuarios comenzaron a aportar más datos sobre la mujer del exdefensor de Independiente y compararon su caso con el de Samanta Casais, quien fue descalificada en la entrega anterior por haber ocultado que tenía experiencia previa en el rubro.

Además, en una publicación de 2015, se puede ver a Santarelli junto al chef Donato de Santis. “Con Ine y el genio de Donato aprendiendo a hacer cannoli, tarta caprese, tiramisú y baba al ron”, escribió la esposa del actual entrenador de Argentinos Juniors en Twitter.

La foto con el cocinero complica aún más la situación de la participante, al menos en la opinión pública. Por estas razones, algunos reclamaron la expulsión de Santarelli de la competición. Por ahora, no existe ninguna comunicación por parte de la producción del programa que se exprese en ese sentido.

El enojo en Twitter por la incorporación de la esposa de Gabriel Milito en Bake Off ArgentinaTwitter

Cómo fue el primer programa deBake Off Argentina

A través de un breve video para dar comienzo a la temporada, se presentaron los nuevos integrantes del ciclo: pasteleros y pasteleras de distinta edades y diferentes puntos del país, unidos por el entusiasmo por la cocina. Luego, el grupo fue recibido en una espaciosa carpa por la conductora. “Bienvenidos a la carpa de Bake Off, me encanta verlos contentos y emocionados por empezar este enorme desafío”, expresó Chaves.

A continuación, la modelo explicó en detalle la dinámica del juego. “Este año la competencia es diaria, así que tendrán que desplegar su creatividad técnica hasta llegar a la gran final. El que lo logre, se llevará un millón y medio de pesos, pero no será tan sencillo. Deberán cocinar todos los días y el que mejor lo logre se llevará cinco minutos extra para la gran prueba del domingo. Ese día, evaluando su desempeño en todas las pruebas, uno se consagrará como el pastelero estrella de la semana, mientras que el de peor rendimiento quedará afuera. Van a tener que seducir a un jurado muy reconocido por su excelencia, tres pasteleros con una enorme trayectoria y súper exigentes”, indicó.

Acto seguido, ingresaron los tres jurados y Betular fue el primero en tomar la palabra. “Queremos que en cada desafío pongan su impronta, su identidad”, dijo. Irigoyen agregó: “Queremos ver sus almas y que eso lo traigan en cada una de las preparaciones que nos presenten”.