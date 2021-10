Barbie Velez confesó por qué está sola en Uruguay y sin alianza de casamiento

Hace apenas una semana, todo era emoción y felicidad, por lo que muchos despistados se sorprendieron al ver que Barbie Vélez se había ido de viaje sola al Uruguay, el día después de su casamiento con Lucas Rodriguez y sin la alianza en su mano izquierda.

El viaje, en realidad, tenía que ver con un compromiso laboral que Barbie había asumido desde hacía muchísimos meses atrás para filmar 'El asistente', una película de producción uruguaya con actores argentinos. Pero el tema del anillo fue algo que a sus seguidores no les pasó inadvertido y por eso, comenzaron a bombardearla con preguntas.

Así, la actriz decidió contar abiertamente la verdad: "Me la saco todos los días porque tengo que filmar. Ahora me lo puse porque tengo el día libre", dijo mientras lo mostraba. "Lo mismo que mis aros, me los saqué todos y siento que me falta algo", agregó contenta.

Sobre su viaje en soledad, dijo: "Lucas no vino conmigo porque él es productor y tenía que trabajar. En unos días nos vamos de luna de miel y no podía ausentarse tanto tiempo, por eso viajé sola", agregó.

Barbie está atravesando uno de los mejores momentos de su vida: tiene mucho trabajo, cumplió el sueño de casarse con el amor de su vida y con una gran cantidad de planes por delante.