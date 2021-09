Barbie Vélez y Lucas Rodríguez se casaron en una ceremonia íntima

Llegó el día. Barbie Vélez se casó con Lucas Rodríguez en una ceremonia íntima, rodeados de sus amigos y familiares más cercanos. La pareja pasó por el registro civil para oficializar su relación, que comenzó hace cuatro años. Este sábado festejarán a lo grande con una boda en Ingeniero Maschwitz.

El festejo del civil será durante esta tarde en un salón de San Telmo. Mientras que el fin de semana, tienen prevista una fiesta para 100 invitados. Todo supervisado por una wedding planner de lujo: Claudia Villafañe.

Por supuesto que no faltaron familiares de Barbie en el Registro Civil. Su papá Alejandro Pucheta llegó acompañado de su pareja, mientras que Nazarena Vélez compartió el momento junto a Santiago Caamaño. Además, como no podía ser de otra manera, también estuvieron presentes todos sus hermanos: El Chyno Agostini, que estuvo junto a su novia, y Thiago Rodríguez, su hermano menor.



Refiriéndose a cómo será la fiesta del sábado, la flamante esposa adelantó algunos detalles. “Estoy muy sensible, lloro todo el día... Voy a usar dos vestidos, uno para la entrada y el otro para el postre. Son tradicionales, yo soy así... Liga no va a haber pero carnaval carioca sí y ramo también”, explicó en una reciente entrevista concedida a Los ángeles de la mañana (eltrece).

En ese sentido, vale destacar que no habrá boda por iglesia. El motivo es que el novio es agnóstico, es decir que no afirma la existencia o inexistencia de Dios mientras estas no sean demostrables.



Ya ha quedado atrás la polémica que se generó cuando Barbie empezó a salir con Lucas, que es hijo de de Fabián Rodríguez -el exmarido de Nazarena se suicidó en marzo de 2014 en Palermo-. Aunque el romance empezó con muchas críticas, ya que tanto el joven como ella son hermanos de Thiago, ellos siguieron adelante.



En ese sentido, resistiéndose al que dirán, la pareja siempre tuvo el apoyo de Naza. “Me di cuenta de que era un amor en serio. No sabía que iba a ser una historia de amor tan linda, pero sabía que era de verdad. Tengo la bendición de tenerlos viviendo conmigo hace un año por la pandemia y veo el día a día de ellos, la amorosidad con que la trata Lucas y el respeto que se tienen”, señaló tiempo atrás en Intrusos (América).