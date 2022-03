Benjamín Vicuña compartió por primera vez una foto con su novia, Eli Sulichin

A fines de enero una foto tomada in fraganti por las cámaras de Teleshow confirmaba el romance entre Benjamín Vicuña y Eli Sulichin. Desde ese momento, la flamante pareja ya no se ocultó, pero tampoco se mostró demasiado. El actor chileno compartió una foto de la empresaria cuando estaban en París y ahora, para sorpresa de sus seguidores, ambos postearon una foto de los dos juntos.

La foto la subió ella en su cuenta de Instagram y luego él la compartió en sus historias y es de Santiago de Chile, a donde viajaron juntos y él le presentó a parte de su familia y amigos. En la postal se lo ve al ex de Pampita y la China Suárez con una camisa clarita, jean y campera negra y zapatos oscuros mientras que ella luce mucho más formal, con un vestido corto de mangas largas y encaje color manteca y botas de caña alta marrones.

La primera foto que compartieron juntos Benjamín Vicuña y Eli Sulichin

La flamante pareja se conoció a fines del año pasado en el bautismo de Ana, la hija de Carolina Arohain y Roberto García Moritán. Resulta que la madre de Eli es amiga de la modelo y conductora. Desde entonces, se supo que la conductora dio el visto bueno de inmediato. Intercambiaron teléfonos y tuvieron su primera cita, alejados de los medios.

Luego de algunos rumores y guiños en las redes sociales que podían dar a entender que estaban juntos, llegaron las primeras imagenes de ellos tomados de la mano y almorzando con amigos en Punta del Este.

En diálogo con el ciclo de Fabián Doman, Momento D, Pampita fue consultada respecto a la relación. “¿Avalás el romance de Vicuña, con quien últimamente tenés una buena relación, y Eli?”, le preguntó un panelista del programa y ella dijo: “La verdad que lo que les digo a ellos se los digo en persona, no públicamente. Quiero muchísimo a la mamá de Eli, que es mi amiga. A Eli la conozco hace muchos años, es una mujer de muy buen corazón y bueno... Lo que tenga que decir, se los digo en privado”.

“Yo creo que es muy bueno que la familia esté bien. Y para los chicos que los padres estén bien, es muy bueno. No se puede disimular cuando no se está pasando un buen momento”, dijo la modelo con su típica sonrisa indestructible.

Ana Rosenfeld, conoce a Eli desde hace muchos años ya que la mujer de 32 años es una de las mejores amigas de sus hijas. La abogada había sido una de las primeras figuras públicas en pronunciarse sobre la relación: “Es como si fuera otra hija mía, me llama 'reina madre'. Caro la conoce (a Sulichin) y sabe que es una buena mujer. Le pareció muy bien que conozca a una mujer sana, transparente, de buena familia y sin ningún tipo de rollo”.

“Le sugerí que disfrutara del momento y que Dios proveerá. Es una relación muy nueva, esa es la realidad. Más allá que hacen una hermosísima pareja, el tiempo dirá, están súper entusiasmados y emocionados- Es lo que me cuenta Eli -confía-. Y más allá de la fama de Benjamín, ellos quieren cuidar la relación”, agregó.

Por su parte, agregó que Eli es hija de un empresario dedicado a las finanzas. Y que “es una persona de clase media alta, pero es una familia normal, de gente sana; una chica muy adulta y preparada, de mundo, viajada y siempre se relacionó con gente mas grande que ella. No es que busca un hombre de más edad sino estar al lado de alguien con quien tenga más conversación: a Eli no le va a sorprender ni la va a deslumbrar nada. Además, ella tiene poder adquisitivo porque trabaja para comprar lo que necesita. O sea que no busca fama ni dinero”.