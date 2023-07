Benjamín Vicuña reveló por qué se separó de Pampita

Benjamín Vicuña siempre prefirió no dar detalles de su separación de Pampita, ya que se dio en medio de un escándalo allá por diciembre de 2015, cuando lo encontró en un motorhome con la China Suárez. Sin embargo, después de casi ocho años se sintió preparado para dar los detalles de aquellos motivos que lo fueron alejando de ella luego de haber tenido cuatro hijos y haber vivido juntos durante una década.

En diálogo con la revista Velvet, el galán chileno reconoció que la muerte de Blanca, en septiembre de 2012, fue el principio del caos. “En algún momento pude volver a pensar en nuestra separación con Carolina. En algún lado leí que después de la muerte de un hijo el setenta y cinco por ciento de las parejas se separan. Es que es muy duro estar en ese círculo donde se retroalimenta el dolor. Tienes que brindarle consuelo a tu pareja y es imposible porque estás destruido, y a tu pareja le sucede lo mismo. No busco justificarlo, pero entiendo que también la tragedia nos separó. Hoy lo que nos une es Blanca y nuestros otros hijos”, explicó. Pampita y Benjamín Vicuña mantienen una gran relación (Instagram / benjavicuna - Movilpress)

El actor no mencionó ni una palabra del día que la modelo descubrió su affaire con la ex Casi ángeles, ni tampoco de las veces que se vinculó a otras mujeres como Isabel Macedo, Romina Gaetani o Natalia Oreiro. Lo que sí quedó claro en su momento es que Ardohain siempre luchó por mantener a su familia de pie, y hasta acusó a Suárez de haber destruido cualquier tipo de posibilidad.

Hoy esa historia es pasado para los protagonistas, pero la declaraciones de Vicuña reflotaron la polémica escena en el set de filmación de El Hilo Rojo que destruyó el corazón de la pampeana.

Benjamín Vicuña habló de su romántica dedicatoria a Pampita en los Martín Fierro

Benjamín Vicuña ganó el premio a Mejor Actor Protagonista de Ficción por su papel en El Primero de Nosotros (Telefe). Durante su discurso arriba del escenario de los Martín Fierro 2023, sorprendió con una frase que fue interpretada como una indirecta a Pampita. Al ser consultado al respecto, él se hizo eco de las especulaciones y aclaró los tantos.

Este lunes, al aire de Cortá por Lozano (Telefe) Vicuña habló de las emociones vividas durante y después de la ceremonia. Fue entonces que Vicky Xipolitakis aprovechó para consultarle sobre su declaración: “¿A qué te referiste con que Argentina te dio un gran amor?”.

Lejos de esquivar el tema, el actor salió a aclarar los tantos: “No vamos a analizar un discurso cuando uno está arriba con mil personas que te están mirando, más la televisación... Quise decir que estoy muy agradecido del lugar que me han dado en Argentina”.

Acto seguido, señaló: “Yo sé que es difícil, pero me lo he ganado con mucho esfuerzo, sacrificio. Era 9 de julio y dije 'es un país que me dio mis hijos, el amor'. Quizás me equivoqué...”.

Queriendo ponerle fin al momento incómodo, Verónica Lozano opinó que se había entendido, pero Vicuña fue autocrítico y continuó con su descargo. “No, pero justo... Evidentemente, estaba mi ex con su marido en el salón y quizás puede haber una manipulación de ese discurso o quizás estuve mal yo, pero me refería al amor en todas las formas: en la calle, como la gente banca en el teatro, el de pareja que lo he vivido...”, prosiguió.