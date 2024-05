Bridgerton temporada 3: ¿Qué esperar para los capítulos que estrenarán en junio?

Tras varios meses de espera, finalmente se estrenó la tercera temporada de una de las series de romance histórico más vistas a nivel mundial, y que continúa en los primeros puestos en el ránking a pesar que ya pasó más de una semana.

A pesar de la larga espera, fue sorpresa para muchos seguidores de la serie que esta se dividiera en dos partes; los primeros cuatro capítulos de la tercera temporada estrenaron este pasado 16 de mayo, y los cuatro restantes para el 13 de junio. Debemos admitir que, a pesar que Shondaland se hizo esperar y sólo dio cuatro capítulos, estos son lo suficientemente entretenidos y lograron enganchar a todos los seguidores de la serie.

Pero también surgen más preguntas que respuestas: ¿Qué pasará con Colin cuando se entere que Penelope es Lady Wishtledown, la autora que puso en riesgo la reputación de su familia en más de una ocasión?

¿Eloise se reconciliará con Penelope? ¿Cressida, a pesar de su cambio, hará algo para perjudicar a nuestra Pen?

Lo cierto es, y esto se supo desde el primer momento, que la serie tomó un “rumbo” distinto a los libros de Julia Quinn, si bien la esencia se mantuvo, los escritores de Shondaland hicieron varios cambios a lo largo de la serie para generar más drama, algo que sí está presente en los libros, pero para el nuevo formato, los cambios funcionaron para atraer al público que no leyó los libros. Entonces… en base a la lectura de estos ¿Cómo seguiría la historia del tercer hermano Bridgerton y la misteriosa Lady Wishtedown?

La serie vs. los libros

Tanto Julia Quinn como Shonda Rhimes, comenzaron la historia de los entrañables hermanos Bridgerton con Daphne y el duque de Hastings, y como guiño al orden alfabético. le siguió Anthony, el mayor, con Kate Sharma (Sheffield en el libro). Lo ideal habría sido seguir con Benedict, no obstante, los guionistas cambiaron el rumbo y así surgió saltar el orden y seguir con Colin, el tercer hermano que vive viajando y explorando el mundo que está más allá de Mayfair.

La serie mantuvo esa esencia, y decidió enfatizar el carisma que caracterizó a Colin desde su primera aparición en El duque y yo (Libro 1) , si mantuvieron la esencia… ¿Cuáles son los cambios?

En el libro, Colin ya sabe que Penelope es Lady Wishtledown, de hecho lo descubre de una manera muy particular, y después decide proponerle matrimonio. En la serie esto cambió, nuestro Colin no sabe esta gran verdad, y es de esperar que esto pueda generar un momento de quiebre en la pareja que nos hará sufrir y preguntarnos ¿Podrá su amor ser más fuerte que su odio a Lady Wishtledown?

Sabrán la respuesta cuando se estrenen el resto de los capítulos en junio.

Otro cambio radical fue la enemistad entre Eloise y Penelope, en los libros, ambas son inseparables y nunca tuvieron una discusión como tal, no obstante, el siguiente cambio que nos dejó en shock en la serie, fue la amistad de Eloise y Cressida. Esta última es la típica bully, si lo podemos resumir de algún modo. En los libros, Cressida mantiene esta esencia y hace muy difícil sentir un poco de empatía con ella; en la serie su desarrollo fue distinto, y le dan un poco más de humanidad a la típica rubia bully que no teme herir los sentimientos de los demás si con eso logra mantener su estatus.

Podemos esperar que pueda hacer algo para perjudicar a Penelope, porque en Seduciendo a Mr. Bridgerton, logra descubrir que es Lady Wishtledown y amenaza con revelar su secreto a toda la sociedad londinense y así arruinar su reputación, si no le paga una cierta cantidad de libras (ya que, en ese contexto, Cressida no podía mantener su estilo de vida). Penelope entra en un predicamento, pero sabe que no quiere que “sus logros como Lady Wishtledown” se los adjudiquen a Cressida, su enemiga número uno que nunca perdió la oportunidad de humillarla desde que debutó en sociedad, es por esto que no duda en pagar lo necesario con tal de que la deje en paz…

Pero entonces Colin entra en la escena, y la ayuda a idear un plan que no implique ceder al chantaje de Cressida, y uno que tampoco perjudique la reputación de Penelope. De hecho, la revelación fue otro modo de Colin para demostrar lo mucho que la amaba, y también de lo mucho que admiraba su labor como escritora.

En resumen, podemos esperar que repliquen este acto de amor en la serie una vez que Colin supere su resentimiento a Lady Wishtledown, también podemos esperar que no suceda esto y que la revelación de la escritora de chimentos más popular de Londres sea más épica… no lo sabremos hasta el 16 de junio, así que sólo nos queda esperar para ver los cambios de Shondaland.