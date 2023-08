Camila Lattanzio de Gran Hermano hizo una fuerte denuncia contra su novio

Camila Lattanzio, la ex Gran Hermano, vive momentos de tristeza y miedo en medio de una relación tóxica con su ex. A unos meses de haber salido de la casa la joven se llenó de popularidad pero una denuncia pública a su ex sorprendió a todos en las últimas horas.

Acusó a su ex de secuestro y hasta contó que hubo intervención de persona policial. A través de una historia con el perfil de su ex, ella misma expuso: “Hola Chicos. Por favor, estoy encerrada en la casa de mi ex. Él fue el que me robó y está viniendo la policía, pero no me deja salir”, expresó.

Contó qué sucedió en un video

Rompió en llanto y contó lo que sucedió y el calvario que estaba viviendo desde hace tiempo: “Ayer pase una situación muy fea. Me da vergüenza grabar este video, pero sentí que mi vida estaba en peligro”, lanzó.

Y sumó: “Yo tenía una relación con mi ex que era tóxica. Antes de la casa éramos novios y después no me pude deshacer de esa relación. Hoy fui a la casa de mi ex, como un día normal. Nosotros no mantenemos una relación, pero nos seguimos viendo. Y fui y no me dejó salir. Yo había ido a buscar a mi celular que me desapareció de la nada y él me lo había robado”.