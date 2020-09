Cantando 2020: Laura Novoa contó que tiene dislexia

Laura Novia y Patricio Arrellano fueron la tercera pareja en actuar en la gala del miércoles en el Cantando 2020. La actriz y su compañero se lucieron con su versión de “La vida es un carnaval”, un tema que Celia Cruz popularizó a nivel mundial e incluyó en su álbum “Mi vida es cantar”, que lanzó en 1998.

Al momento de las devoluciones, Nacha Guevara dijo que no le gustó la elección de la canción y señaló que no estuvieron en la misma sintonía. “No estuviste a tiempo con Pato. Y en la pisada también estuviste fuera de ritmo”, mencionó la jurado.

En ese instante, Sol Bardi, la coach de la pareja, reveló que un aspecto personal de la vida de Novoa infiere en su desempeño en la pista. “Yo creo que no es la misma vara la que tienen que usar para evaluar a Laura que con el resto porque ella es una persona a la que le cuesta muchísimo el tema rítmico. Y tal vez le doy el pie para que, si quiere, cuente qué es lo que le pasa. Hay un trabajo enorme y, tal vez, no se nota porque existe un obstáculo”, explicó la experta en canto.

Después de las palabras de su coach, la actriz abrió su corazón y dio a conocer que padece desde chica una trastorno del aprendizaje. “Soy disléxica y la dislexia tiene que ver con eso. La verdad es que estoy haciendo un esfuerzo enorme. En el teatro es más facil, pero acá se me complica más", detalló.

Nacha valoró la valentía de Novoa. “Esas cosas hay que compartirlas. Vos no lo decís para hacerte la víctima. Sé que sos muy privada, muy reservada con ciertos temas. Está bien que lo saques y que lo sepamos”, acotó la jurado. “Ella no quería decirlo por miedo a ser juzgada”, agregó Arrellano.

La actriz resaltó que en su equipo la ayudan muchísimo en los ensayos. “La verdad es que la paciencia que me tienen Sol, Pato y Euge, que es la coreógrafa, que yo le digo 'no puedo pensar en los movimientos y cantar a mismo tiempo', es muy grande. Me tiene mucha paciencia y les agradezco un montón”, valoró la figura del certamen.

“Creo que, de ahora en más, vas a progresar mucho”, pronosticó Nacha. “Es un gran aprendizaje estar acá en el Cantando 2020. Les voy a agradecer eternamente”, concluyó Novoa, que conmovió a todos con su historia de vida.