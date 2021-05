Carmen Barbieri anunció que quiere ser abuela: la divertida respuesta de Fede Bal y el sorpresivo guiño de Andrea Rincón

Luego de atravesar un complicado cuadro de coronavirus que la llevó a estar en coma farmacológico, Carmen Barbieri hoy disfruta de su gran presente laboral como participante de Masterchef Celebrity, el reality más visto de la televisión. Fue en ese contexto que este martes, la capocómica le dejó un mensaje a su hijo frente a las cámaras.

“¿Tu crítico número uno es Fede, no?”, le preguntó Santiago Del Moro al acercarse a la isla en la que estaba cocinando, a lo que ella respondió: “Sí, terrible, me dice ´mamá, no estás en casa´”, a lo que el conductor agregó: “En algún momento los hijos pasamos a ser como los padres de nuestros viejos”. “Es que sí, pasa, él va a ser un gran padre, ojalá me dé un nietito pronto”, deslizó la ex vedette. “¿Te gustaría ser abuela?”, insistió Del Moro. “Sí, sueño, pero está en él, por ahora tiene otros planes”, contestó.

Siempre activo en las redes sociales, Fede Bal vio la noticia y salió a responderle a su mamá con un divertido comentario desde su cuenta de Twitter. “KE DICE SEÑORA (sic)”, expresó sorprendido, dando a entender que eso no sucederá, al menos, en el corto plazo.

La reacción de Fede Bal al escuchar que Carmen Barbieri dijo que quiere ser abuela

Atenta a este comentario, quien también se sumó a este ida y vuelta fue Andrea Rincón, que le respondió con un guiño al actor: “Y bue... manos a la obra”, señaló también desde la red social del pajarito. La actriz acaba de ser eliminada del reality de Telefe, pero mantiene una relación de complicidad con el host digital del programa, a quien le brindó varias entrevistas en el backstage del ciclo que tiene como jurado a Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Por ahora, él prefirió el silencio y no le respondió a Rincón.

El guiño de Andrea Rincón a Fede Bal al escuchar que Carmen Barbieri quiere ser abuela

En este momento, el hijo de Santiago Bal está soltero y no hizo pública ninguna relación desde su separación de Sofía Aldrey en marzo. “Sí, estamos separados. Pero no voy a hablar demasiado. Sólo pensamos que es la mejor decisión”, dijo en aquél entonces. Sin embargo, dejó en claro que no la estaba pasando nada bien frente a esta situación. “Estoy muy triste, muy angustiado”, reconoció. Sofía, por su parte, respondió la consulta de este medio sobre la veracidad de los rumores que daban cuenta de separación diciendo: “Sí, sí, es así”.

Mientras tanto, sigue enfocado en sus proyectos laborales y en recuperar su figura luego de haber atravesado un cáncer el año pasado y afrontar un extenso tratamiento. “Me enferme, me relaje y engorde por el tratamiento y mi descuido casi 20 kg. Ya no más. Día 25 de este entrenamiento a cargo de Federico Devesa y ya los cambios se empiezan a notar. Preparándome para algo grande que se viene, con más de 5 kg menos me siento más sano, feliz y por sobre todo volviendo a quererme; y a verme bien. Esfuerzo, constancia y levantándome 6 am de lunes a viernes, sin excusas”, escribió días atrás en su cuenta de Instagram junto a un video en donde se lo ve entrenando con su personal trainer. En dicho posteo, recibió el mensaje de aliento de miles de seguidores, y entre ellos, los de varios de sus colegas como Nicolás Francella, Gastón Dalmau y Mica Vázquez.