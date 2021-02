Carmen Barbieri se contagió de un nuevo virus intrahospitalario

Luego de diez días internada por un complicado cuadro de neumonía bilateral después de contagiarse coronavirus, Carmen Barbieri comenzó a mejorar pero Fede Bal reveló que su mamá se agarró un virus intrahospitalario en la Clínica Zabala.

En diálogo con “Implacables”, el hijo de Santiago Bal explicó la actual situación de su mamá: “Sigue estable y mejora lentamente. Ahora tiene un virus nuevo, que es intrahospitalario y hay que atacarlo. Se cambió la medicación, es un camino muy largo y la gente que tiene parientes en esta situación sabe de lo que hablo”.

Además, el ex participante de “MasterChef Celebrity” detalló que los médicos le bajaron la sedación a la productora teatral: “Estamos esperando que empiece a reaccionar mejor. Pero va a estar un par de semanas, me parece que va a ser lento. No te dicen cuando va a estar mejor. Me parece que hay que esperar un poco para que el cuerpo y los valores empiecen a cambiar y creo que no hay una fecha. Hay que seguir pidiendo por ella y aguantándola para que esto pase rápido”, indicó.