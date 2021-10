Carmén Barbieri tras tener covid: "Casi me muero"

Luego del susto que se vivió con el delicado estado de salud que sufrió Carmen Barbieri tras contagiarse de coronavirus ?por lo que debió permanecer internada 40 días, de los cuales 20 estuvo en coma farmacológico- la capocómica habló de cómo atravesó ese difícil momento en su vida.

Tras ser presentada por Juana Viale en Almorzando con Mirtha Legrand, Carmen se confesó ante las cámaras: “Estoy feliz porque estoy bien de salud, gracias a Dios, con algunas secuelas que quedan después del covid. A mí me siguen dos médicos que me llaman por teléfono y que son los que me internaron”.

“A los médicos les hice caso porque cuando me fue a buscar la ambulancia estuvo dos horas en la puerta y yo no bajaba. Si yo no hubiese bajado y no me hubiesen internado, no estaría acá hablando con vos”, agregó, en su mano a mano con la conductora.

Y cerró, a flor de piel: “Casi me muero. Me dicen que el covid que tuve fue 'heavy', bien fuerte, el de los más fuertes. De cada 10 personas que tienen el covid que tuve yo, 9 se muere y 1 se salva. Y ahí estuve yo, eso quiere decir que no era mi momento, ¿no?. 'Nadie muere en la víspera', como dicen los brasileros”.