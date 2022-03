Charly García fue internado por una quemadura con agua caliente en la pierna, según informó este lunes el periodista Daniel Ambrosino en Intrusos. El cantante de 70 años se encuentra hospitalizado hace dos semanas en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento y por el momento no se dieron a conocer mayores detalles del accidente doméstico que provocaron su internación.

“Todavía no se sabe cómo sufrió esa quemadura, pero lo cierto es que Charly está internado y le están haciendo curaciones para aliviar los dolores que tiene. El estado de salud en general es bueno. Sin embargo, tiene que seguir internado para continuar con la recuperación”, precisó el periodista.

“Parte del tratamiento es ir sacando día a día la capa de piel que se va formando e ir limpiando la zona hasta que llegue el momento de que no sangre más y ahí llega el momento de la cicatrización”, agregó Lucas Bertero.

A fines de enero, Charly Garcia fue noticia cuando recibió el refuerzo de la vacuna contra el coronavirus en el Municipio de Pilar. El músico fue inoculado en el centro ubicado en el kilómetro 46 del municipio de la zona norte del conurbano bonaerense. García arribó al centro de salud en un vehículo junto a unos allegados y no se bajó del mismo para recibir la dosis. En el breve lapso, recibió el cariño de los profesionales y de los curiosos, que detectaron la presencia del genio sin terminar de dar crédito a lo que veían sus ojos.

Más tarde, el ex Sui Generis y Serú Girán compartió la noticia en su cuenta de Instagram. Allí subió una historia en la que se lo ve dentro del vehículo con el certificado de inoculación actualizado y un mensaje para quienes acababan de atenderlo: “Gracias a toda la gente del Vacunatorio Pilar”, escribió García y agregó un mensaje de concientización para sus seguidores: “Vacunate”.

De esta manera, Charly completó su esquema que previamente tenía dos dosis de Sputnik V. En ocasion de su primera vacuna, que le fue aplicada en el Parque Chacabuco de la ciudad de Buenos Aires, el sitio oficial de la firma rusa celebró en sus redes sociales, como también había hecho con Mirtha Legrand: “Charly García, músico compositor y figura popular argentina fue vacunada con Sputnik V. Les compartimos su magia”, escribieron en inglés, para presentar “Hablando a tu corazón”, uno de sus clásicos, incluido en Tango, el disco que editó junto a Pedro Aznar en 1986

El pasado 23 de octubre, Charly festejó sus 70 años con un concierto histórico en el Centro Cultural Kirchner, epicentro de una serie de celebraciones en diferentes puntos del país. Antes y después de esa fecha, el músico permaneció enfocado en una nueva obra, la primera con canciones nuevas desde Random (2017). “El disco que estoy haciendo ahora es completamente diferente al último. Está todo pensado, no hay una coma de más. Lo anti Random (...). Random me va más para el corazón. Me parece un disco amoroso, bueno. Era aleatorio, justamente. Éste quiero que sea riguroso. No sé por qué. Debe ser por eso de 2001, de que las máquinas dominan el mundo”, contó Charly en 2018 en una entrevista con Rolling Stone.