Cinthia Fernández confrontó a Sergio Berni en una entrevista

En relación con el ataque de barrabravas que ocurrió el sábado en un partido entre los clubes Luján y Alem, y que dejó un muerto y seis heridos de bala, Sergio Berni señaló a una persona “famosa” como la “instigadora” en el conflicto. Y en los últimas días había repercutido que la identidad de este “famoso” sería el cantante de cumbia, L-Gante.

A raíz de la repercusión de la frase del ministro bonaerense, la producción de Momento D (Eltrece), el ciclo que conduce Fabián Doman, se comunicó con él para que diera más precisiones al respecto, sin embargo su intervención en el aire derivó en un fuerte cruce con la panelista Cinthia Fernández, quien le cuestionó por sus dichos y señaló de irresponsable.

En una primera instancia, y a través de la entrevista telefónica, Berni indicó que “en las próximas 24 y 48 horas deberíamos tener identificados a quienes son los autores” del asesinato. Por su parte, se expresó molesto ante la consulta sobre sus dichos al asegurar que había “un famoso en el medio”. “No digan cosas que yo no dije. Yo no dije absolutamente nada. Que se haga cargo aquel que nombró a este cantante”, afirmó el ministro haciendo referencia al músico L-Gante, quien había sido señalado y cuyo entorno se encargó de desmentir aquellas versiones.

“A mí no me parece deslizar algo si no tiene pruebas en algo tan complejo”, consideró Cinthia Fernández, sobre la vinculación del representante de la Cumbia 420. “¿Usted escuchó el audio? ¿Yo qué dije? Hasta que no tenga pruebas no puedo acusar a nadie?”, retrucó Berni, de inmediato. “Dijo que había un famoso”, agregó la panelista recordando los dichos del ministro, quien se expresó molesto y pidió la intervención del conductor del ciclo: “Señor Doman, ¿podemos hablar seriamente con usted?”.

Lo que generó la reacción de la bailarina. “Solo quiero preguntar, Sergio, no se ponga nervioso. Es una pregunta”, advirtió. Entonces, Berni aclaró que que el músico señalado no estaba vinculado al episodio: “Al hecho este, no, para nada. No sé quién lo vincula a L-Gante. El que lo vincula que se haga cargo. El enojo de L-Gante, o el representante, a mí me importa dos pepinos. Yo estoy enfocado en la investigación”, sostuvo.

“Me parece un acto medio cholulo mencionar a un famoso para que lo levanten de todos lados si no hay pruebas”, consideró Cinthia Fernández retomando el diálogo con el entrevistado. “Uh, ¿con quién estoy hablando? Discúlpeme”, quiso saber el ministro, y cuando le respondió la panelista, continuó: “Cinthia Fernández, ¿usted es periodista? ¿Alguien lo nombró a L-Gante? Si nadie lo nombró”.

“Me contratan para estar hablando y preguntar. ¿O me lo va a prohibir. ¿Para qué menciona a un famoso?”, siguió la bailarina. “¿Qué famoso, señora? Por favor. Bueno, está bien, hablemos con Doman. Hablemos con un periodista de verdad”, respondió Berni. “¿Le molesta hablar conmigo? Cuando se queda sin respuesta huye. Estaría bueno verlo más seguido sin tanto Instagram”, comentó Fernández.

Al escuchar el ida y vuelta entre la panelista y el entrevistado, Fabián Doman decidió intervenir. “La tengo que defender porque es una dama. Me obliga usted a defenderla”, le dijo el conductor al ministro bonaerense. “Yo no la estoy atacando. Le estoy diciendo que es una mala periodista porque no está informada”, aseguró Berni y, antes de dar por finalizada la comunicación, agregó: “Bueno, la señora Fernández vive del ambiente cholulo y yo de la investigación y de buscar criminales y narcotraficantes”.