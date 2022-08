Cinthia Fernández se refirió a la salud de su hija Francesca

Cinthia Fernández sigue muy preocupada por la salud de su hija Francesca, que se enfermó con una gastroenteritis aguda después de comer una hamburguesa en el Aeropuerto de Ezeiza. La nena estuvo internada dos días en Punta Cana y recibió el alta el martes, pero en la madrugada del miércoles volvió a sentirse mal.

“Tengo el teléfono que le explota y la cabeza en Narnia”, arrancó diciendo la bailarina en un mensaje de audio que le envió a sus compañeros de Momento D (eltrece) y en el que se refirió a cómo se encuentra en este momento tan angustiante.

Más allá de ocuparse de este tema, la panelista dijo que se encuentra colapsada por distintos temas: desde su desconfianza a la atención médica en República Dominicana a cómo debe organizarse para cuidar a sus otras hijas. “Es todo un lío porque tengo que entretenerlas y cuidar a Fran. Por suerte está mi vieja y nos turnamos. Fran no sale de la habitación”, sostuvo. Cinthia Fernández viajó con sus hijas al Caribe pero todo salió mal. (Foto: instagram/cinthia_Fernandez_)

Cinthia Fernández dio detalles sobre el cuadro que atraviesa su hija Francesca

En el audio que envió a sus compañeros, Cinthia Fernández precisó cómo pasó la madrugada su hija Francesca. “La verdad es que anoche vomitó a las 2 de la mañana, la llevé a la clínica que está dentro del hotel. Pero la verdad es que no sé por qué la llevo porque me estoy manejando con los pediatras de Buenos Aires”, relató.

Y agregó: “Los sigo a ellos porque después de que (en la clínica) se olvidaron de darle el medicamento principal y después le dejaron todo el brazo inflamado, no confío ni en mi sombra”.

Luego, Fernández ejemplificó: “Imaginate que un médico me preguntó por qué le dieron un antibiótico que le dieron, así que hay que rezar para que no vomite, porque hoy a la mañana volvió a vomitar, y estamos tratando de que tolere los líquidos”.

Por último, valoró que la nena no volvió a vomitar desde las 9 de la mañana y eso marca una leve mejoría: “Desde las 9 de la mañana hasta ahora no volvió a vomitar, pero está tirada y duerme todo el día. Si no vomita, la llevamos bien, pero si no hay que volver a internarla, así que averigüé por otra clínica porque a la otra no la vuelvo a llevar. Hay que rezar, qué sé yo”.

Qué le pasó a Francesca, la hija menor de Cinthia Fernández

El calvario de la pequeña comenzó el domingo, antes de viajar a República Dominicana. La mediática señaló que la nena vomitó en el primer avión, en la escala y luego en el traslado al hotel. En la clínica le diagnosticaron una gastroenteritis aguda, y le informaron que debía permanecer internada hasta su total recuperación, ya que además tenía parásitos. Cinthia Fernández contó que su hija quedará internada por algunos días. (Foto: Instagram @cinthia_fernandez_)

“Les hice una sorpresa a las nenas y salió todo para atrás. En la escala vomitó cuatro veces. Tuve que comprar hasta ropa. Cuando nos trasladaron al hotel también, le daban agua y lo vomitaba. Estuvo toda la noche descompuesta. Le cambiaron el suero de mano también. Estoy re triste. Tanto tiempo planeando todo y no puede disfrutar el viaje”, expresó Cinthia desolada en un audio que le envió a Pampito desde Punta Cana.