Cómo reaccionó Nicole Neumann cuando le preguntaron por los rumores de romance entre su mamá y un ex suyo

Durante la última semana, Pochi, dueña de la cuenta de Instagram de chimentos @gossipeame, contó que trascendieron rumores de un supuesto romance entre Claudia Neumann y un exnovio de Nicole Neumann, su hija.

El cronista de LAM (América) Santiago Sposato le preguntó sobre esta teoría y la modelo fue contundente.

“¿Escuchaste la versión que dio Pochi de Gossipeame en Empezar el día (Ciudad Magazine) de que tu mamá habría estado con un novio tuyo cuando eras adolescente?, le consultó. La esposa de José Manuel Urcera le respondió: “No, no sé, no tengo ni idea. Igual ya les dije que en esas cosas yo no entro”.

El periodista le repreguntó: “¿La crees capaz a tu mamá de sacarte un novio o de compartirlo?”. Sin embargo, la top model se mantuvo en silencio y se alejó de la prensa, dando por terminada la nota.

Nicole Neumann volvió a destrozar a su mamá: “Una niña que tuvo que aprender a valerse por sí misma”

Nicole Neumann sigue en pie de guerra con su mamá, Claudia Neumann, quien la acusó de ser un “monstruo” después de que ella asegurara que la mujer se quedaba con parte de las ganancias que generaba cuando aún era menor de edad.

En las últimas semanas, la rubia volvió a arremeter contra su madre mediante un contundente posteo con indirectas. A través de sus historias de Instagram, compartió un mensaje que rezaba: “Detrás de una mujer con exceso de energía masculina...”. El mensaje de Nicole Neumann que sería para su mamá (Foto: Instagram/nikitaneumannoficial)

“Se esconde una niña que tuvo que aprender a valerse por sí misma desde muy pequeña”, concluye el texto que publicó la top model en la red social en la que la siguen dos millones de personas.

Nicole Neumann mostró las primeras fotos del cuarto de su bebé: “En pleno armado”

Nicole Neumann entró en la cuenta regresiva: embarazada de ocho meses, la modelo está ultimando todos los detalles para la llegada de su primer hijo varón, fruto de la relación con Manu Urcera.

Este martes, la top sorprendió al mostrar algunas imágenes de los preparativos del cuarto del bebé. “Va llegando todo... Acá en pleno armado. En breve les voy a mostrar cómo quedará el cuarto del bebé. Mientras hay alguien muy interesado en jugar a la pelota: justo acá”, dijo en referencia al perrito raza dachshund. Nicole Neumann mostró imágenes del cuarto de su bebe (Foto: Instagram /nikitaneumannoficial)

Tal como dejó ver en la grabación que compartió en sus historias de Instagram, el cuarto del heredero será amplio, luminoso y prevalecerán los colores blanco y gris.

Si bien el ambiente tiene pisos cerámicos, una gran parte del mismo está cubierto por una alfombra rayada en las tonalidades gris y blanca. Allí se pudo ver además un sillón mecedor, una cómoda, una cuna y varios cestos de tela con figuras de jirafas y cajas de regalo.