Con fotos inéditas, Jorge Rial hizo un meaculpa por el Día del Padre

Jorge Rial celebró el Día del Padre con un conmovedor posteo en Instagram en el que contó cómo fue viviendo la experiencia de criar a sus dos hijas Morena y Rocío.



Soy gracias a ellas. Me eligieron y me pusieron en el hermoso y difi?cil rol de ser padre. No fui el mejor. Traté de estar", comentó.

Luego siguió: "De llegar. De decir la palabra justa. El intento del reto fallido. El li?mite que nunca llegaba. El amor puesto a prueba todo el tiempo. El odio temporal. La pelea que siempre terminaba en abrazo. Las disculpas entre la?grimas. Los berrinches de panza llena. Lo material que tapaba cierta torpeza mi?a para dar carin?o".

"Si hacemos un balance no se? si queda saldo positivo. Pero deje todo en la cancha. Transpire la camiseta y puse todo el amor que sabe dar un gallego criado a los tumbos. Perdo?n por tan poco. Las amo profundamente. Eternamente. Siempre estoy de este lado. Siempre", cerró.