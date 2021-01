Convocan al concurso para exhibir y premiar obras realizadas por artistas mujeres o personas LGBTI+

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Patrimonio Cultural y con el apoyo de la Dirección Nacional de Políticas Culturales para la Igualdad de Géneros de la Subsecretaría de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, convoca un concurso para exhibir y premiar obras realizadas por artistas mujeres o personas LGBTI+.

La convocatoria está destinada a creadoras/es y artistas de todas las disciplinas de las artes visuales, sin límite de edad ni requerimientos de trayectoria, y se aceptará solo una obra por participante. Se podrán presentar obras en cualquier técnica y/o soporte (pinturas, dibujos, grabados, fotografías, collages, esculturas, instalaciones y videos, entre otros). No es necesario ni excluyente que las obras sean inéditas. No se considerarán restricciones de fecha de realización ni de participación previa en exposiciones. El plazo para la inscripción cierra el 20 de febrero de 2021

¿Cuál es su objetivo?

Exhibir y premiar obras realizadas por artistas mujeres o personas LGBTI+. Se busca iniciar una política de adquisición de obras de arte que visualice como criterio fundamental la necesidad de revertir la conformación patriarcal del patrimonio cultural nacional y la situación crítica de paridad de género en la conformación de las colecciones públicas.

¿Qué premios se otorgan?

Se destinará en concepto de premios la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.-), distribuidos en OCHO (8) premios de QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000.-) cada uno. Las obras presentadas serán exhibidas de manera virtual o presencial (dependiendo de las condiciones sanitarias imperantes) en el CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO "PRESIDENTE DR. NÉSTOR CARLOS KIRCHNER" para su posterior selección y premiación.

¿A quiénes está dirigido?

A creadoras/es y artistas de todas las disciplinas de las artes visuales, sin límite de edad ni requerimientos de trayectoria.

¿Qué tipo de obras se pueden presentar?

Se podrá presentar una sola obra por participante, en cualquier técnica y/o soporte (pintura, dibujo, grabado, fotografía, collage, escultura, instalación y video, entre otros). No es necesario ni excluyente que las obras sean inéditas. No se considerarán restricciones de fecha de realización ni de participación previa en exposiciones. En el caso de técnicas o disciplinas artísticas que admitan la multiejemplaridad, no se podrán presentar copias o ejemplares de obras que integren las colecciones de museos ni organismos públicos.

¿Cómo puedo inscribirme?

La inscripción se hará exclusivamente completando el siguiente formulario de Inscripción: https://bit.ly/3qVqFz4

Además de completar el formulario, se deberán adjuntar entre una y cinco imágenes de la obra en formato .jpg, de un tamaño no mayor a los 10 MB. Si es necesario, se podrá incorporar material audiovisual a la postulación, proporcionando en la sección correspondiente los enlaces a las plataformas Vimeo o YouTube.

Requisitos para la inscripción

Para postularse al presente concurso, los/as interesados/as deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con ciudadanía argentina o residencia permanente en el país.

Ser mayores de edad.

Contar con una cuenta bancaria (caja de ahorros o cuenta corriente) para el depósito correspondiente en caso de obtener un premio.

¿Hasta qué fecha puedo enviar mi postulación?

El plazo para la inscripción cierra el 20 de febrero de 2021.

¿Dónde puedo obtener más información?

En las Bases y Condiciones, (https://bit.ly/3qWWMxZ), o escribiendo un mail a premio8m@cultura.gob.ar