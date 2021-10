Coppola desmintió una de las escenas más polémicas de Sueño bendito

Guillermo Coppola habló de la serie Maradona: Sueño bendito y, aunque aclaró que no iniciará acciones legales, mostró que su visión de los hechos dista mucho de lo narrado en la biopic que se estrenó por Amazon Prime. De hecho, una de las escenas que causó más revuelo del primer capítulo fue la secuencia en la trasladan al Diez a un hospital de Punta del Este.

Era el 4 de enero de 2000, y Diego Maradona -con 39 años- debía ser internado por una sobredosis. Pese a la gravedad, la ficción muestra a un Coppola (interpretado por Jean Paul Noher) más preocupado por evitar un revuelo mediático que por la salud del jugador. Tan es así que frena a cargar nafta y, de pasada, se toma un café en la estación de servicio mientras Diego peleaba por su vida.

En comunicación con Polémica del Bar, el empresario reveló cómo fue esa secuencia: “El médico, con muy buena intención, dice que llamemos a la ambulancia [del sanatorio Cantegrill]. Era razonable y lógico, pero la ambulancia iba a tardar 40 minutos [hasta el Policlínico La Barra] y otros 40 para regresar al Cantegrill. Le dije: 'Doctor, subámoslo a la camioneta y nos ahorramos un tramo'”.

De este modo, puntualizó que tardaron 32 minutos, incluso a pesar de que él tuvo que frenar a cargar nafta. “No pedí café porque no tomo café, pero no importa. Tomé durante 21 años en el banco. Llegaba el cliente, ¿y qué le ofrecías? Un café y un cigarrillo”. Coppola dijo que sintió que en ese momento Maradona podría haberse muerto. “Yo lo hubiese contado más dramática. No se contaron las horas previas, ¿Qué pasó? ¿Dónde fue Diego? ¿Por qué lo encontré como lo encontré? Era mucho más dramática la situación, y que yo pidiera café no tiene nada que ver”.

En relación a esto, el exrepresentante del astro del fútbol recordó lo que declaró Diego en la primera entrevista que brindó tras la internación en Punta del Este: “Guillermo me salvó la vida”. Sin embargo, Coppola aclaró: “Lejos estuve yo de salvarle la vida. La vida se la salvaron los médicos”.

Durante esa entrevista reflexionó sobre el lugar que ocupa en la ficción: “Me toca ser el villano, ¿cuál es? ¿Les parece que la ficción puede dañar la imagen de una vida ya transcurrida y hecha? Estoy grande, pasé los 70 ampliamente. Tuve antes de Diego 183 futbolistas, con familia, con mujeres, con hijos, con padres.... ¿Les parece que, a esta altura, con el camino casi recorrido de la vida me puede preocupar una ficción?”.

Coppola destacó que se trata de una serie “que firmó Diego”; y fiel a eso, aclaró que no irá a la Justicia. “Diego me regaló una vida de película que me permitió ser el representante de Dios y ser el manager de los managers: el Guillote. Esta es mi vida. ¿Les parece que yo puedo reclamar algo a esta altura de la vida?”.

Además, destacó la labor del primer representante d Diego, Jorge Cyterszpiler: “Hizo todo mejor que yo. Hizo Boca-Argentinos, Argentinos-Barcelona, Barcelona-Napoli. Yo llegué tarde. Hice la renovación del contrato con el Napoli. Fue lo único que hice, pero feliz de haber vivido 16 años al lado del más grande”.