Coti Romero dejó en shock a Martín Ku en Gran Hermano tras revelarle un doloroso dato del exterior

Coti Romero volvió a romper el reglamento de Gran Hermano (Telefe). En esta ocasión, le reveló una información del exterior a Martín Ku y lo dejó en shock.

Mientras charlaba con sus compañeros en la habitación, la participante contó que nunca vio Dragon Ball Z. En ese momento, lanzó: “Falleció el creador”.

“¡No! ¿Qué?”, se lo escucha decir a Martín, impactado por el dato que escuchó de parte de Coti. Al instante, ella se dio cuenta de su error y empezó a pedirle que se callara. “¿Cómo que falleció?”, dijo el “Chino”, totalmente conmocionado por la noticia sobre Akira Toriyama, el creador de la saga.

“Ay, no no. ¿Fue cuando vos estabas acá?”, lanzó Romero, ya que no se percató que la muerte del creador de Dragon Ball Z había sido en marzo de este año, cuando los participantes estaban aislados.

Por esa razón, Martín quedó en shock al enterarse de este dato del exterior. Además, quienes ingresan a la casa tienen prohibido hablar sobre informaciones desconocidas del afuera, ya que podrían alterar a los jugadores.

Otro error garrafal de Coti Romero en “Gran Hermano” por el que podría ser expulsada

La correntina entró dispuesta a ganar lo que el año pasado no pudo y en su desesperación por ser aceptada y llegar lejos cometió errores que la producción ya no estaría dispuesta a perdonar. En los últimos días, filtró información del exterior en distintas ocasiones y dio detalles contundentes que pusieron en alerta a varios de sus compañeros.

Coti, que quedó en placa y este domingo podría irse por el voto telefónico, les contó a Los Bro que tienen mucha gente afuera. Además, les aseguró que Zoe no es favorita de nadie y que Emmanuel tampoco tiene apoyo. En las redes sociales ya no soportan tanta impunidad y exigieron su expulsión inmediata, ya que Isabel De Negri fue echada por mucho menos.

Varios de los exconcursantes también están convencidos de que Constanza ingresó con el objetivo de destronar a Furia, pero la entrenadora parecería ser invencible y se perfila como la gran campeona de esta edición: podría llevarse más de 50 millones de pesos y una casa prefabricada.