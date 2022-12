Coti traicionó a tres participantes en Gran Hermano: Hizo la espontánea, mintió y las trató de "tontas"

Para bien o para mal, Coti es una de las jugadoras más estrategas de la casa de Gran Hermano (Telefe), y a tan solo horas del repechaje, trazó un complejo plan en el que figuran la manipulación y algunas mentiras para asegurar su juego. Santiago del Moro reveló en las últimas horas que la responsable de la espontánea fue la novia de Conejo, además quedó expuesta una conversación entre ellos, cuando Coti dejó claro que considera a Julieta y a Daniela como “tontas”, pese a que se muestra como amiga y aliada de las chicas.

La estrategia de la correntina es crear una brecha entre las mujeres contra los hombres de la casa, considerando que ellos las aventajan en número. Bajo la premisa “Todos los chicos van a venir por nosotras”, Coti lo explicó de la siguiente forma: ”Nacho quiere venir por mí sí o sí, Maxi piensa que Julieta hizo la espontánea y quiere ir por ella. Van a venir todos para acá y vamos a quedar todas las chicas en placa”. Coti le cuenta a sus compañeras sobre su supuesta "sanción". Foto: (Captura Telefe)

Lo insólito fue la mentira que les contó a sus compañeras (previa consulta con el ojo que todo lo ve), en medio de algunos sollozos para darle mayor énfasis a su historia. “Hay una sanción que me hicieron que, lamentablemente no nos sirve a nosotras, porque lo que necesitamos son votos para ellos”, les dijo a las chicas.

La alarma se disparó entre las participantes e inmediatamente Daniela intentó explicarle a Julieta cuál podría ser la estrategia a utilizar. La idea sería mandar a placa a dos de los chicos y ponerse de acuerdo sobre quiénes serán los próximos que nominarán. La artimaña de Coti resultó pues sus compañeras no tardaron en revelarle quiénes serían los posibles nominados: Nacho y Maxi serían los escogidos.

Las dudas de Conejo y lo que realmente piensa Coti de sus compañeras

Para Conejo, la jugada de su novia resulta peligrosa y ambigua a partes iguales, especialmente luego de adjudicarse la espontánea. Le pidió a sus compañeras Daniela y Julieta que entraran después de ella al confesionario y Cone, que repasó cada parte del plan, no confió en que sea un éxito. “Si vos la hiciste, la que entra atrás va a preguntar y va a saber que la hiciste vos”, cuestionó el joven. Al planteo, Coti respondió: “No, son muy tontas para eso, te lo digo de verdad”. El momento en el que Coti le dijo a Conejo que Juli y Dani son "muy tontas para eso". Foto: (Captura Telefe)

Inquieto, el cordobés insistió en el asunto. “Yo sé que la hiciste. No sé para dónde disparaste, pero sé que la hiciste”, le dijo a Coti convencido, en referencia a la próxima nominación. La joven se negó rotundamente pero el chico no cedió. “No te creo”, sentenció.