Cuáles son las exigencias de Wanda Nara para darle una entrevista exclusiva a Susana Giménez

El escándalo matrimonial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, aparentemente causado por Eugenia La China Suárez, señalada como la "tercera en discordia" acaparó toda la atención y tuvo en vilo a todos sus seguidores. Pero pasada la crisis, parece haber llegado la paz: la pareja afincada en París asegura ya estar reconciliada y continúa dando de qué hablar. Durante los días que el tema estuvo en agenda, Wanda habló únicamente a través de Yanina Latorre, en calidad de panelista de Los Ángeles de la Mañana (El Trece), sin hacer declaraciones directas en ningún medio de comunicación.

Pero esto estaría a punto de cambiar: es que la hermana de Zaira rompería el silencio con una entrevista exclusiva con Susana Giménez, con quien se sabe que tiene muy buena relación. De hecho, esta semana la mediática le dedicó a la diva un emotivo mensaje en sus Instagram Stories. "Hermosa sorpresa. Gracias amiga por tus palabras, consejos y amor hacia mi familia. Nos vemos pronto", le expresó junto a la foto de un ramo de flores que recibió por parte de la conductora. Sin dudarlo, la animadora replicó la story en su perfil y le respondió: "¡Nos vemos pronto!", como guiño al futuro encuentro.

El ida y vuelta de Susana Giménez y Wanda Nara por las flores que le envío la diva (Instagram)

"Susana quiere ir personalmente porque estuvo muy activa con el tema. Sé que tuvieron largas conversaciones telefónicas y que la diva le dijo que bajara un cambio y estuvo aconsejándola. Me parece que es mejor el encuentro personal", había contado en estos días la panelista Karina Iavícoli en Intrusos (América).

Este viernes, trascendió que Susana ya está preparando las valijas para viajar a Francia y sentarse a hablar cara a cara con Nara. Si bien se dijo de que se iba a realizar a través del innovador formato "realidad aumentada" y que la charla sería junto a Icardi, no será así, según informó Crónica.

Después de la reconciliación, el jugador del Paris Saint Germain decidió volver a bajar el perfil, por lo cual Susana solo hablará con Wanda quien le exigió a la diva que, para darle la nota, la va a tener que visitar en su mansión de París, además de pagarle un alto cachet de miles de dólares.

Según había revelado Ángel De Brito, Giménez tiene previsto viajar a París en noviembre y allí se concretaría el encuentro, que sería televisado por Telefe como un especial de la diva, tal como se había hecho en 2017. Justamente ese programa se había retrasmitido el viernes pasado por dicho canal, aprovechando que estaba en el foco de los medios la crisis entre el futbolista y la mayor de las hermanas Nara.

En esa ocasión, Wanda había reconocido que Mauro tenía ciertas actitudes de "tramposo" antes de comenzar a salir con ella. "Tiene mucha calle y me supo dar seguridad, me dio tranquilidad", comenzó diciendo para tratar de diferenciar a Icardi del padre de sus hijos mayores, Valentino, Benedicto y Constantino, a quien había dejado por ser "muy infiel". Pero, enseguida, admitió que el padre de sus dos niñas, Francesca e Isabella, también tenía actitudes poco confiables.

"Siempre cuento que él llegó, yo lo conocía porque éramos amigos también, y tenía sus sietes teléfonos que eran conocidos en el Inter, en todos lados... Él llegaba con su pila de teléfonos", aseguró Wanda en relación a los años de soltero de Icardi. Y, frente al asombro de la diva que no podía creer lo que estaba escuchando, agregó dando a entender que esto era para ordenar a las mujeres con las que se veía entonces: "No sé qué hacía, si las separaba por países..."

Claro que, en ese momento, el jugador llevaba más de tres años casado con Nara. Y, por lo que ella explicó, a esa altura ya había modificado su conducta. "De repente cambió de una manera impresionante...De hecho, el presidente (del club) a veces me lo dice: 'Wanda, no es porque estemos acá hablando de Mauro, pero es un chico que no va a ningún lado. Jamás lo vimos afuera" , explicó. Y luego se explayó sobre el gran giro en el comportamiento del jugador. "Ahora es re tranquilo. Es casa, nenes...", señaló. Y ejemplificó sus dichos: "Si yo quiero a alguien que me ayude en casa con los chicos o una cocinera, él es anti todo eso. Está en patas y en camiseta y si se rompió el foquito dice: 'Te lo cambio yo'. El hace todo eso y le encanta".