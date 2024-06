Cuestión de Peso: Ernesto, el "gaucho" del programa se descompensó y debió ser atendido de urgencia

El concurso Cuestión de peso (eltrece) vivió un momento de máxima tensión este viernes, ante la repentina ausencia de Ernesto Cirilo Ayala, conocido por todos como “el gaucho”. El conductor Mario Massaccesi notó la ausencia del participante en el set y consultó por qué no estaba junto a sus compañeros. Fue el médico Sergio Verón quien tomó la palabra para informar sobre el delicado cuadro que presentó momentos antes de salir al aire.

Al parecer, Ernesto comenzó a desmejorar desde el jueves. Justo después del programa. Junto con varios concursantes, Ernesto asistió al streaming y allí colapsó: “Empezó a sentirse mal, se caía, perdía la mirada. Así que tuvimos que llamar al Same. Tuvo un pico hipertensivo. Él es hipertenso, está diagnosticado y medicado para ello. El problema fue una desatención, no tomó la medicación en el momento que tenía que tomarla.”

Ante lo último, Mario remarcó al resto de los jugadores la importancia de acatar las recomendaciones médicas: “Ah, no había tomado la medicación. Digo, para que vayamos tomando nota, ¿no? Cuáles son las consecuencias cuando no hacemos aquello que sí de manera estricta tenemos que hacer, ¿no?”, cuestionó.

Por otra parte, el flamante presentador se solidarizó con el concursante más querido de la presente edición y le extendió un mensaje solidario para desearle pronta mejoría. “Cuando decimos seguir las reglas, son reglas que tienen distintas cuestiones. Gaucho, te mandamos un abrazo muy grande. Mejorate y venite”.

Ernesto “el gaucho” se quebró en “Cuestión de peso” cuando vio una foto de su juventud: “Ayúdenme a ser así”

Ernesto Cirilo Ayala, el gaucho de Cuestión de Peso (eltrece), se conmovió al ver sus fotos del joven. “Por favor, ayúdenme. Ojalá vuelva a ser así”, expresó entre lágrimas.

Este jueves, al aire del ciclo, el participante contó que desde hace un año no se veía al espejo. Al mirar sus primeras imágenes en el ciclo, comentó: “Yo no me veía así. No sé qué decir... me quiero escapar cuando veo eso”.

Acto seguido, en el programa mostraron fotos del participante de joven que daban cuenta de que en el pasado no tuvo obesidad. “Hace ocho o nueve años que empecé a subir de peso. Yo no fui gordo de chico. De hecho, yo les hacía bullying a los chicos en la escuela”, admitió.

Sus compañeros se sorprendieron de ver las fotos, pero él no pudo evitar quebrarse. “Por favor, ayúdenme. Ojalá vuelva a ser así”, expresó.

Entonces, precisó: “Esto fue hace ocho o nueve años, empecé a subir entre 10 y 12 kilos por año”. “No quiero estar más así. Ayúdenme, por favor”, imploró el participante que ingresó al ciclo con un peso inicial de 191,2 kilos.