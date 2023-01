Dario Barassi se contagió un extraño virus y preocupó a sus seguidores en las redes

Darío Barassi volvió Buenos Aires y comenzó a sentir un fuerte dolor corporal por lo que decidió permanecer aislado de Lucía Gómez, su mujer, y sus hijas Emilia e Inés. “Finalmente caí. Estoy muerto. Panza explotada, fiebre... debe haber sido algún virus”, le comentó a sus seguidores de Instagram.

“Ay Dios, me siento para el ort... mi mujer fue con la más chiquita a buscar a la más grande y me quedé solo. No tengo con quién quejarme por eso agarré el teléfono. No soy un buen enfermo... me quejo, balbuceo”, explicó con el humor que lo caracteriza. Dario Barassi se mostró descansando tras el fuerte virus (Foto: Instagram/@dariobarassi)

A las pocas horas de la publicación, dio detalles de sus avances en su internación domiciliaria. “Sigo con esta internación domiciliaria, sintiéndome para el o… En Instagram veo a gente ya de vacaciones, comidas de fin de año, gente laburando en curros de los que me tuve que bajar... En fin, Diosito ya llévame”, comentó.

Luego siguió: “¿Voy a morir de esto? No entiendo, ay dios mi estómago y yo”. Seguramente tengo un virus, mi hija Emilia pasó de darme mimos a decirme si no te curás no te doy más besitos, toda enojada. Tan hija mía que duele”, finalizó el exconductor de 100 argentinos dicen.

En ese mismo hilo, el actor mostró una foto de su hija al pie de la cama y escribió: “Mi compañera de internación”. Al paso de unas horas, dijo que estaba mejor, que se había podido bañar y comer algo.

Hace un par de meses, Barassi y su esposa pasaron días difíciles por la salud de su hija menor. “No iba a aparecer en redes para clarificar nada ni contar nada porque es un momento muy personal el que estoy viviendo, pero, atento a lo que veo en titulares de los medios sobre la salud de mi hija y mi futuro laboral, quiero aclarar que mi hija está fuera de peligro hace varios días”, contó afligido por el mal momento

La niña tuvo una infección y hoy, es él quien se encuentra en un estado de debilidad y preocupó a sus seguidores. Por suerte, todo esto ya pasó y la pequeña goza de buena salud. Dario Barassi mostró sus diferentes etapas de enfermo (Foto: Instagram/@dariobarassi)

Finalmente, en sus últimas historias mostró imágenes de su televisor y la bandeja de comida, que le llevaron con arroz blanco. “Los gustos en vida”, señaló, fiel a su carismático humor.