Darío Barassi contó el vuelo de terror que vivió junto a su familia: "Pensé en mis mujeres"

El viaje de regreso tuvo inconvenientes de entrada. Primero le retrasaron el vuelo debido a la intensa niebla que azotaba la ciudad. Horas más tarde, el avión tuvo el visto bueno para despegar. Sin embargo, el mal trago llegó en el aterrizaje, donde el conductor de 100 Argentinos Dicen realmente se asustó.

Qué le pasó a Darío Barassi

“Niebla imposible. Todos los vuelos cancelados. Cambiamos de aeropuerto. Esperamos 5 horas. Finalmente volamos. El aterrizaje fue durísimo. No se veía nada. Azafatas brindando calma. Aterrizamos”, comenzó Darío Barassi en una publicación realizada en su cuenta de Instagram junto a una foto del avión ya en tierra.

Y continuó con su relato: "Yo estaba sentado adelante porque gordito, abre la puerta el piloto, le doy la mano y me dice algo así como que no me gaste en agradecer, que su misión era traernos a casa. Y me emocionó.

Durante todo el vuelo pensé en mis mujeres. Como mira mi mujer, como se ríe mi enana y como salta la pequeña en la panza", expresó.

"Escribo esto desde la cocina mientras me hago un pancho. Dos panchos. Estoy sensible. Gracias a mis chicas. Gracias a ese piloto. Gran fds, pero que bueno estar en casa. Los dejo, ya están los panchos", concluyó en la tranquilidad de su hogar.