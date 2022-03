Darío Barassi se refirió a los dichos de Flavio Azzaro y fue contundente: No debería estar en los medios

Darío Barassi se sumó a los famosos que repudiaron los dichos de Flavio Azzaro sobre la violación grupal que ocurrió en el barrio de Palermo. “Hay gente que no debería estar en los medios”, analizó a partir de los dichos del periodista.

Luego, el conductor de 100 argentinos dicen (eltrece) desarrolló su planteo: “Para algunos, por ahí yo soy uno de los que no debería estar en un medio, porque les puedo caer para el orto y es válido. Pero yo hablo de objetividad, de personas cuyas opiniones o especulaciones nefastas no pueden ser difundidas. Criterio”.

Las críticas a Azzaro surgieron después de que circulara un extracto de su programa donde se preguntaba cómo podía repercutir en la causa si se comprueba que la víctima y los seis detenidos estaban bajo los efectos de una sustancia ilegal.

“La chica no estaba en capacidad de dar su consentimiento. (...) ¿Y ellos? Pueden decir que también estaban drogados y que eran incapaces de entender si ella estaba drogada”, se preguntó al aire de su ciclo en Cronica TV.

Una vez que ese video se viralizó, él no dudó en salir a defenderse y aseguró que el material que se difundió había sido editado con mala intención para “cancelarlo”.

Santiago Maratea, Inés Estévez y Sofi Morandi también apuntaron contra Flavio Azzaro

En sintonía con el planteo de Darío Barassi, el influencer Santi Maratea repudió los dichos de Flavio Azzaro. “Che, voy a hacer una pregunta e intenten no verla como un bardo sino como una pregunta seria que necesita una respuesta... ”, lanzó.

Y completó, indignado: “¿Por qué Azzaro sigue trabajando en medios de comunicación?”.

Santi Maratea repudió los dichos de Flavio Azzaro sobre la violación grupal en Palermo. (Foto: Twitter / santumaratea1)

Una postura con la que estuvo de acuerdo Érica García, quien tuiteó que el periodista no puede estar al frente de un noticiero. “Ya no sos polémico, sos dañino”, opinó.

Luego, la cantante añadió: “Preguntan de qué clase de familia puede venir un violador. De cualquiera, por eso sigue ocurriendo. Cuando se den cuenta de que puede ser un pibe que venga de un entorno turbio tanto como un padre de familia hecho y derecho, tal vez nos empezamos a cuidar mejor”.

Inés Estévez dijo que a Flavio Azzaro tiene que ir a la cárcel. (Foto: Twitter / ineestevez)

Otra famosa que se refirió a lo que sucedió fue Inés Estévez, quien pidió que el periodista vaya a la cárcel. “A esta pelotudo también hay que mandarlo en cana”, apuntó.

Por su parte, Sofi Morandi disparó: “Una más y vamos… pedazo de mierda Flavio Azzaro”.

El descargo de Flavio Azzaro después de las fuertes críticas que recibió en las redes

Tras el repudio que recibió, Flavio Azzaro subió videos de su programa, previos y posteriores a ese extracto, con la intención de dejar en claro que condena lo sucedido.

“Está editado y sacado de contexto. Antes y después de eso, lo dije 50 veces, que eso era lo que podía usar la defensa. Dije veinte veces, veinte, que a los hijos de puta esos los tenían que meter 50 años presos. ¡50! Y editan la parte donde digo lo que dirá la defensa”, expuso.

Flavio Azzaro publicó su descargo en Twitter. (Foto: Twitter / FlavioAzzaro)

Además, advirtió: “Me cansaron. Los voy a denunciar a todos los que publiquen eso que está editado y que solo busca perjudicarme. Me cansé. Antes de defender a un violador prefiero que me maten. No tiene escrúpulos. ¡Editan lo que dije que podía alegar la defensa como si fuera un pensamiento mío!”.