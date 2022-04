Darío Barassi reveló el insólito hábito de su hija Emilia y generó sorpresa: "No sé cómo cambiarla"

Darío Barassi recibió a la audiencia de 100 argentinos dicen (eltrece) dispuesto a pasar otra tarde marcada por los juegos y la diversión. Con su estilo de conducción descontracturado y su humor irónico, le dio la bienvenida a los participantes y comenzó a presentar las consignas del día. Sin embargo -como suele sucederle- en un punto se desvió del tema principal y terminó envuelto en una charla sobre las costumbres de su hija, Emilia. Así, sin darse cuenta, reveló un extraño hábito que la niña desarrolló en los últimos meses.

Desde que nació Emilia, casi tres años atrás, la vida de Barassi cambió por completo. Su rutina debió adaptarse a las necesidades de la nueva integrante de la casa y las prioridades que antes tenía se modificaron. Lejos de renegar de su nueva realidad, él siempre se mostró muy feliz con la familia que construyó al lado de su esposa, Lucía Gómez Centurión. Esto queda evidenciado en sus redes sociales en donde suele compartir tiernas postales junto a la “Pipi”.

A través de diversas publicaciones, registra los momentos más importantes de la vida la niña. Un par de semanas atrás, subió una serie de fotos del primer casamiento al que fueron los tres juntos y aseguró que fue una noche espectacular. “Hicimos reverencias, bailamos valses inventados y comimos salames, sí, es fan del salame. Me decía todo el tiempo '¿bailas conmigo Mickey?' y yo, haciendo la voz del ratón más famoso del mundo, me entregaba a sus brazos. Esta enana ilumina todo lo que toca, viajar con ella es especial, vivir con ella es la mejor experiencia del mundo. Va creciendo, está cada día más linda, es divertida y artista”, tipeó a modo de descripción.

Del mismo modo, el orgulloso padre no pierde oportunidad para compartir con los fans de 100 argentinos dicen los pequeños logros y graciosas anécdotas que protagoniza Emilia. En una de las últimas ediciones del ciclo de eltrece, reveló un insólito hábito y aseguró que, aunque lo avergüenza un poco, aún así le divierte que lo haga.

Darío Barassi, Lucía Gómez Centurión y a Emilia, la hija que tuvieron juntosInstagram @dariobarassi

Todo comenzó cuando, en medio de una amena conversación frente a las cámaras, una participante dijo que uno de sus hijos tenía mucho carácter pero que el otro era mucho más tranquilo. “Tuve un primero revoltoso. Así que se me vino una segunda tranquilísima. Es la regla de tres: como es uno, el otro es el antónimo”, aseveró Carolina.

Para respaldar la teoría de la experimentada madre, Barassi disparó: “Chicos, la mía hace sus necesidades en el pasto”. Las risas no tardaron en llegar y los rostros de todos los presentes se transformaron para expresar una mezcla de sorpresa, asco y gracia. Sin detenerse a evaluar la reacción, continuó: “Sí, pero en el colegio ¿Entendés? En el colegio están jugando y ella se agacha en el pasto. Y el colegio es recontra cheto. Creo que le tiran bolsas y la tapan hasta que termina, no sé qué están haciendo”.

Darío Barassi comparte los mejores momento junto a Emilia

Acompañado por las carcajadas, aseguró que ya no sabe cómo desarraigar esta costumbre que desarrolló la nena y que tampoco está seguro de dónde lo aprendió. “No sé cómo cambiarla. Porque aparte a mí me encanta que lo haga, en casa me divierte que lo haga: 'voy al baño' y se va al patio”, manifestó, sin poder terminar, presa de un ataque de risa. Una vez recuperado, continuó con el juego como si nada hubiese pasado.