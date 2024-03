Denunciaron que le usurparon un terreno a Furia de Gran Hermano

Juliana Scaglione, más conocida como Furia en Gran Hermano, es la participante más polémica del reality de Telefe y ahora está envuelta en una situación más que complicada y difícil de resolver.

Es que a Furia le usurparon un terreno que tiene en San Clemente del Tuyú, en la costa atlántica bonaerense.

En una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen, el hermano Furia rompió el silencio y se refirió al tema de la usurpación.

“Lamentablemente es así como lo contaste vos y bueno en un momento fuimos a visitar el terreno como todos los años y nos encontramos con que alguien había hecho algo ahí y le preguntamos a un vecino y efectivamente nos dijo que si, que el dueño de una gomería que se llama Javier le había dicho que lo compró”, afirmó Ezequiel Scaglione.

“Con Coy mi hermana conseguimos el teléfono de este tipo y la mujer del tipo muy bien, entendió que habían comprado algo robado y me dijo que no quería tener problemas. Yo le ofrecí vendérselo y le dije que no íbamos a tener problema. Después pasé a hablar con este Javier y me atendió mal, mintió y desagradable el trato que sufrí”, agregó.

“Yo le di todas las oportunidades y mi hermana también, yo no creo que cuando Furia salga de Gran Hermano le guste esto”, amplió Scaglione antes de contar más detalles.

“La denuncia penal ya está realizada y estamos esperando que esta persona tenga la amabilidad de decir que se equivocó y al fandom estoy tratándolos de parar porque desde la costa me llamaron y me dijeron que habían todo lo que quiera pero les dije que se queden tranquilos”, apuntó el hermano de Furia.

"Juliana siempre quiso ese terreno para hacer una casa de verano ahí. Cuando fuimos vimos un enrejado que no era el tradicional y nos sorprendimos, nosotros no lo habíamos dejado así, no me quiero imaginar cómo se pondrá Furia cuando se entere, no creo que este señor quiera conocer a Juliana enojada de verdad”, concluyó.