Denunciaron otro acomodo en La Voz Argentina: el descargo del participante acusado de ser conocido de Stefi Roitman

La Voz Argentina sigue sumando más escándalos. A fines del mes pasado, trascendió la versión de que una de las participantes, Jazmín "Jacinta" Sandoval, era amiga de Stefi Roitman -host digital del ciclo y pareja del jurado Ricky Montaner- y que por eso la habían seleccionado en el programa. Ahora todas las miradas apuntaron a Santiago Manrique, pero el joven no se quedó callado: emitió un contundente descargo en redes sociales.

Todo comenzó hace algunas semanas tras la presentación de Sandoval, una joven de 29 años que vive en la localidad bonaerense de Zárate y se dedica a hacer tratamientos de belleza con su emprendimiento “Chapa y pintura”. En su debut, deslumbró al jurado y eligió al equipo de Ricardo Montaner.

A los pocos días su nombre fue asociado a una denuncia por “acomodo”. Según se vio en sus redes sociales, en distintas ocasiones les hizo tratamientos de belleza a las hermanas Roitman.

En diálogo con Por si las moscas (La Once Diez), la host digital enfrentó la polémica: “Si fuera algo cierto, tendría que salir a aclarar, pero como sé que no lo es, no me gasto en explicar”. Sin embargo, remarcó que el casting del reality se hizo hace dos años y que ella aún no estaba en pareja con Ricky Montaner.

En las últimas horas, todas las miradas apuntaron a Manrique, un joven que también deslumbró al jurado y que ahora integra el equipo de Ricardo Montaner. “Las redes están furiosas porque hasta un disco había sacado. No solo eso, aparentemente es el novio de Jacinta la cosmetóloga de Stefi Roitman”, indicaron en Intrusos.

Sorprendido de que su nombre llegó al ciclo de América, Santiago hizo un descargo en redes sociales. En primer lugar, reconoció que sacó un disco: “Lo tengo como lo puede tener cualquier persona. Laburé y pagué un estudio, a un productor musical, lo masterizamos y lo lancé. A mí nadie me regaló nada, la vengo remando hace ocho años”.

Respecto a su relación con Jacinta, explicó que la conoció en 2019 cuando hizo el casting de La Voz Argentina. “Nos conocimos, pegamos buena onda y los dos quedamos seleccionados. Pasó el tiempo, el programa no se hizo, yo me quedé sin laburo de músico y empecé a darle una mano en 'Chapa y Pintura' que creció un montón”, sostuvo.

Luego contó que con ellos se atienden muchas figuras reconocidas como Stefi Roitman, María Becerra, Nicky Nicole, Stefy Demner, Guillermina Valdés y Emilia Mernes, que será la encargada de darles una nueva oportunidad a aquellos grandes cantantes que no logren convencer al jurado en su audición a ciegas. A pura ironía cerró: “O sea que si me llegan a eliminar y voy al regreso, arregladísimo. 'Emi Mernes salvó a Santi Marique de Chapa y Pintura'. Así que Emi, vos no me podés salvar porque sino estamos todos al horno