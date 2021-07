Desde Miami, Yanina Latorre arremetió contra los que la critican: Jodete vos que estás en Buenos Aires y nos envidiás

En los últimos días, desde sus redes sociales, Yanina Latorre se mostró muy molesta con las nuevas restricciones que el Gobierno nacional impuso sobre los vuelos. La panelista, que viajó con toda su familia a Miami a principios de junio para vacunarse y pasar unos días de descanso, ahora no puede regresar a la Argentina. Sus quejas hicieron que muchos salieran a criticarla, entre ellas Graciela Alfano y Ursula Vargues, y por eso ahora decidió responderles a todos.

A través de sus historias de Instagram, Latorre expresó irónicamente: “No hay nada más lindo que te pegue el fracaso, la soledad, el chupi nocturno y que vivas pendiente del otro. Mientras yo vivo, ellas siguen hablando de mí. Cada día estoy más convencida de que soy lo más”.

Luego, hizo hincapié en quienes le remarcan que para salir del país ella firmó una declaración jurada en donde se hace referencia al posible cambio de medidas de parte del Gobierno en medio de la emergencia sanitaria: “El tema es que no te queda otra que firmarla y no hay una opción para marcar que viajás solo para vacunarte”, aclaró.

Indignada, continuó con su descargo y apuntó directamente hacia el presidente Alberto Fernández: “¿Por qué carajo vivimos en un país en el que no podés vacacionar y la gente disfruta que no puedas volver?¿Por qué tiene que haber un tipo que decida que no podés volver a tu casa?”.

Sin dejar el tema ahí, Yanina fue por más y lanzó: “No me importa que me digan 'jodete, vos que tenés plata y dólares'. Jodete vos que estás en Buenos Aires pasándola como el or... y envidiás a gente como nosotros que está en Miami”.

En otra de sus historias se mostró junto a sus hijos Diego y Lola en un supermercado y, a modo de burla, aseguró: “Los traigo a pasear acá porque el shopping me sale muy caro”.