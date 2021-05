Después de vacunarse en Miami, Ángel de Brito dio positivo en coronavirus y se quedará en EEUU

Hace unos días, con mucha emoción, Angel de Brito contó en redes sociales que se vacunó contra el coronavirus en Miami. Aprovechando que tenía unos días de vacaciones, viajó a Estados Unidos y se aplicó la de Johnson y Johnson, que es de una sola dosis. Emocionado y contento, cuando tenía todo listo para regresar a la Argentina a retomar su trabajo, se hisopó y dio positivo. Ahora deberá permanecer en aislamiento varios días. Este lunes en Los ángeles de la mañana (eltrece), el periodista salió al aire mediante una videollamada y dio detalles de cómo se encuentra: “El jueves me hisopé y el sábado me dieron el resultado: positivo. Fue un mazazo en la cabeza, obviamente, porque me preocupaba mi familia y me preocupa sentirme bien. Ahora me voy a tener que quedar unos días más acá”. Al escucharlo, sus compañeras se mostraron sorprendidas.

Entonces, el conductor se explayó: “Me venía sintiendo bien, salvo un poco de cansancio pero normal. Por suerte estoy bien, no siento nada raro, solo tengo angustia y preocupación. Agradezco que me sentí bien todo el tiempo, solo tuve un poco de fiebre y decaimiento. Me tendré que quedar hasta que me den el alta cuando se cumplan los días de aislamiento que son 10”.

Asimismo, De Brito explicó que se hizo el hisopado para poder viajar de regreso a Buenos Aires: “Estaba dentro de las posibilidades de que me podía tocar, pero cuando me pasó me dio miedo. Ya consulté y me dijeron que la vacuna produce inmunización a partir de los 15 días, cuando empieza a crear anticuerpos, y yo voy por la mitad. Está dentro de los riesgos contagiarse estando vacunado pero la pasás un poco mejor”.



Consultado por las 'angelitas' sobre cómo se organizó desde allá para posponer sus compromisos laborales, señaló: “Dejé el pasaje aéreo abierto hasta que me dé negativo el hisopado que se supone que es después de los10 días. El virus está en todos lados y viaja con todos nosotros de alguna manera. Uno puede contagiarse en cualquier momento aún cuidándose, es aleatorio”.

El periodista tenía que estar el 17 de mayo en Buenos Aires para debutar como jurado en Showmatch, La Academia (eltrece) y con este resultado no podrá empezar en la fecha pautada: “Aún no hablé con nadie, solo con mi familia y ahora con ustedes, que quería que me vean y escuchen que me siento bien para llevar tranquilidad”.

“El año pasado tuve dos programas y me cuidaba muchísimo, estaba muy preocupado. Ahora también porque cada vez había más casos conocidos, contagiados, y el último aislamiento que tuve fue porque tuve un contacto estrecho que después zafé y dio negativo“, concluyó.