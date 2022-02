Dictan falta de mérito en la denuncia por abuso sexual de Anna, la hija de Andrea el Boca

Hace poco menos de cuatro años atrás, Anna Chiara del Boca -hija de Andrea del Boca y Ricardo Biasotti- presentó una denuncia en contra de su padre por “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo” y “corrupción de menores”, ante el Juzgado Criminal y Correccional número 43. Este 2 de febrero, luego de una extenso proceso legal y una persistente exposición del caso en los medios, la jueza de instrucción María Gabriela Lanz dictó la “falta de mérito” para el acusado.

El fallo consta de 175 páginas en donde se recolectaron los resultados del peritaje psicológico a los que se sometió la joven, hoy en día mayor de edad, luego de realizar la denuncia. De acuerdo a lo que informa el documento legal, “no se reúne convicción para agravar la situación procesal del único acusado, ni la certeza negativa que exige la adopción de un temperamento liberatorio”. Asimismo, “no se descubrieron indicadores de victimización sexual ni daño psíquico en la denunciante que sean de correlacionar con los hechos que dijo padecer”.

Incluso, el peritaje reveló cierta información que podría jugar en contra del caso de Anna Chiara ya que la resolución se refiere a “recuerdos implantados y falta de credibilidad del discurso de la denunciante, a mérito de los resultados de los test proyectivos y de la indagación de su personalidad”. Y añade que “la presencia en la joven de un aumento de ideación confabulada no puede considerarse a los mismos basados en recuerdos reales y por lo tanto no se corresponden con situaciones por ella vividas”.

A pesar de que la jueza determinó la “falta de mérito”, aún no se hizo oficial la desvinculación de Horacio Ricardo Biasotti del caso ya que se dictaminó que “se practique un amplio peritaje psicológico psiquiátrico ante el Cuerpo Médico Forense a la persona del acusado”.

Luego de que trascendiera el dictamen y que llegara a conocimiento del público, el abogado de Biasotti, Marcelo Parrilli, se refirió a los padecimientos que vivió su cliente durante los últimos años. Aseguró que el hombre fue agredido no solo en los medios de comunicación y en las redes sociales sino también por la calle. Durante el diálogo con Sandra Borghi, conductora de Nosotros a la mañana (eltrece), el letrado afirmó que el padre de Anna Chiara “sufrió consecuencias físicas, psicológicas” y que “perdió su trabajo”.

A pesar de que Anna, tras superar la mayoría de edad, decidió llevar a su papá frente a la Justicia, las denuncias de abuso comenzaron mucho antes.

Si bien él aseguró que era toda una campaña de parte de la madre para alejarlo de la niña, un año antes de iniciar acciones legales contra Biasotti la joven expresó en una entrevista con la revista Caras que a los 9 años decidió dejar de verlo. “Pasaron un montón de cosas. Hay distintos tipos de abuso: está el físico, el mental, el verbal, el sexual o el psicológico. Cuando estaba con él no me sentía respetada, no me sentía en mi casa, no me sentía querida”, manifestó. Actualmente, Marcelo Parrilli afirmó que esto fue resultado de la relación “simbiótica” que Andrea del Boca desarrolló con su hija y que la misma le provocó un profundo daño en Anna Chiara.