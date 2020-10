Diego Leuco contó sus problemas de sobrepeso: Llegué a pesar 100 kilos

A veces las cicatrices de la infancia calan tan hondo que aún persisten en la adultez. Algo así le sucede a Diego Leuco, conductor de Telenoche (eltrece) y de Ya somos grandes por TN que pese a manejar un perfil bajísimo sorprendió con el relato de una etapa difícil de su adolescencia. La sorpresiva declaración del periodista de Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) se dio a raíz de que se le adjudicara el mote de “sex symbol”, característica que según él poco lo representa. “Cuando yo era más chico era gordito”, introducía Leuco.

Pasaron muchos años pero el hijo de Alfredo Leuco, que apenas atravesaba la pubertad, lo recuerda como si fuera ayer. “Llegué a pesar como 100 kilos cuando tenía 15, 16 años. Después hice todo un laburo: me di cuenta de que había llegado a un límite y que tenía que mejorar, no solo por lo estético, que a esa edad es súper importante, sino también por la salud”, detallaba en Agarrate Catalina, el ciclo radial de Catalina Dlugi en AM 1110.

En base al título de galán, instalado a partir de su desembarco en tevé, el periodista reniega absolutamente. “En mí queda esa sensación del gordito o de la persona que tuvo ciertas dificultades con su cuerpo cuando era más chico -confía-. Si bien era gordito, también era el divertido, el que hacía reír; con eso lo suplía. Pero no era algo que me hacía sentir orgulloso. Cuando nos poníamos a jugar al fútbol y era con camiseta o sin camiseta... esas cosas que a los nenes siempre nos condicionan. Todavía hay un poquito de eso en mí”, reconocía.

Soltero después de terminar con un noviazgo de muchos años, el periodista de 30 años, asumía: “Cuando trabajas en la televisión te ve mucha gente, y hay más posibilidades de que haya gente a la que le parezcas atractivo. No es demasiado meritorio, y no lo digo por falsa modestia: me da un poquito de pudor. Pero tampoco voy a negar que me resulta súper halagador”, se sinceraba quien no descarta la paternidad a futuro. “Yo no tengo dudas de que quiero ser padre, me encantaría. Siempre me llevé muy bien con los chicos. Con mi perrito, Simba, que es el amor de mi vida, tengo una devoción. Sé que un perro no es un hijo pero en ciertas reacciones que tengo con él, me doy cuenta de que voy a disfrutar mucho siendo padre. Disfruto cuando lo veo correr, me encanta. Estoy seguro de que en algún momento va a llegar”, concluía el periodista.