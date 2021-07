Diego Maradona Junior besó a su hijo de 3 años en la boca: las críticas en las redes y la defensa de su esposa

Diego Maradona Junior subió a sus redes sociales una escena cotidiana. Estaba con su hijo Diego Matías de tres años a upa tomando helado y cuando el nene lo miró, lo besó en la boca, como forma de demostrarle su amor. Sin embargo, la historia en Instagram generó polémica y dividió las aguas: el hijo del Diez recibió críticas por besar de esa forma a su pequeño, pero también mucha gente lo apoyó, asegurando que se trataba de una forma de cariño paternal y que nada tenía de mala.

“Estos idiotas que me están escribiendo en Instagram, insultándome”, comenzó luego un descargo en la misma rede social el futbolista, enojado. “Es un horror”, “A los hijos no se los chuponea, vivas en el lugar del mundo donde vivas” y “Cero de acuerdo con q los padres besen en la boca a los hijos”, fueron algunos de los comentarios que recibió, luego otro usuario en Twitter destacó que Diego Maradona tenía también por costumbre besar a Dalma y a Gianinna.

Junior siguió: “Mi culpa es darle un beso a mi hijo, se lo voy a dar siempre, porque yo lo amo y le voy a dar un beso siempre, no es un problema de ustedes. Es un asco lo que me están escribiendo, tengo los mensajes grabados y guardados, es un asco, los enfermos son ustedes que me escriben estas cosas”.

Nunzia Pennino, la mujer del joven italiano, mamá de Dieguito Matías y de Indiana Nicole de poco más de un año, usó sus redes para defender a su marido: “Estoy orgullosa de que mi marido bese a mi hijo porque en nuestra familia hay solo amor, solo besos”.

“No paran de mandar mensajes ofensivos a mi marido. Yo soy una mamá y puedo besar en la boca a mi hijo, ¿y si lo hace un padre no esta bien? Mmm”, dijo y tomó de la cara a su hija de un año y medio y la besó en la boca, como Junior había hecho con el varón.

“Somos una familia feliz, nos amamos todos y demostramos nuestro afecto. ¿Dónde se vio que una madre pueda besar a su hijo y un padre no porque si lo hace es pedófilo? Lo que están diciendo, no lo voy a permitir”, dijo entre dolida y enojada y dio un ejemplo: “Mi papá me daba besos en la boca y son una chica muy afortunada de haber tenido un padre as que me demostró siempre su afecto y presencia y estoy super orgullosa de mi marido que demuestra su afecto con mis hijos”.

Luego se dirigió a una usuaria de la red: “Mi marido es un padre ejemplar y sos una enferma que pensás esto. Gracias amor por ser le mejor padre del mundo”. Así, la italiana prefirió cerrar el tema, mostrando su apoyo incondicional a su marido.

Entre las personas que criticaron a Junior, estaba Cinthia Fernández, que escribió un duro mensaje en su cuenta de Twitter, replicando el video en el que él besa al pequeño. “Este asco de video para los que preguntan en los comentarios es Diego Jr con su hijo . Asco asco asco . Que alguien haga algo”, escribió furiosa la panelista de Los ángeles de la mañana.

“Me da mucho asco este tipo! Esto no es normal. Que alguien haga algo ya”, había puesto antes al lo que una seguidora le respondió: “Es algo cultural, pero no deja de ser super chocante para nosotros y desde luego no tendría que exponerlo en redes. No da”. En ese momento, la bailarina respondió indignada: “Cultural las bolas más de uno lo va a bancame por ser hijo de ? asco total”.