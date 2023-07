Dieron a conocer por qué Maxi López se enojó por el regreso de Wanda Nara y Mauro Icardi a Turquía

En las últimas horas, en medio de la serie de historias que subió Wanda Nara comentando que va a regresar a Turquía, Rodrigo Lussich dio a conocer una fuerte interna familiar entre la conductora y Maxi López, su exmarido y padre de sus tres hijos varones: Valentino, Constantino y Benedicto.

Tras conocerse que la mediática padece un problema de salud, el exfutbolista voló hacia la Argentina para acompañar a sus hijos en este momento y estar cerca de su exmujer. Sin embargo, este miércoles, al aire de Socios del espectáculo (eltrece), expusieron el enojo que existiría entre ambos.

A López no le habría gustado que la presentadora decidiera volver a Turquía en medio de su cuadro de salud. Los motivos de retorno de la conductora de MasterChef (Telefe) son por los compromisos laborales que su marido, Mauro Icardi, debe cumplir con el club Galatasaray.

"Wanda Nara y su familia decidieron volver a Turquía en las próximas horas porque Mauro Icardi está contratado y tiene que comenzar a jugar", dijo el periodista al aire del programa.

Por su parte, Adrián Pallares, también conductor del ciclo, sumó haciendo referencia a los hijos varones de Nara: "Valentino está jugando en River, y se va a quedar (en Argentina). Después, los otros dos, tampoco quieren irse. Las chiquitas, obviamente son más chiquitas, y se irán con la mamá, pero ahí hay una cuestión de tire y afloje porque Maxi quiere ver la forma de organizar para que los niños se queden en la Argentina".

Vale recordar que Maxi llegó a la Argentina hace diez días y se está quedando en el barrio privado de Santa Bárbara, en una casa a seis cuadras de la de Wanda. "Me voy a quedar lo que sea necesario", dijo cuando llegó a Ezeiza.

Wanda Nara habló de su salud y contó el destino que eligió para sus vacaciones de verano: "Me lo merezco"

Wanda Nara mantiene el hermetismo en lo que respecta a su estado de salud. Sin embargo, este jueves habilitó una caja de preguntas en Instagram. Al ser consultada por los usuarios sobre ese tema, no dudó en responder y llevar tranquilidad.

"¿Cómo te sentís? En la TV dijeron que te vas a hacer un tratamiento, ¿en dónde?", quiso saber un seguidor. "No me voy a hacer tratamiento a ningún país. Me voy para acompañar a Mauro", respondió la mediática en referencia a Icardi que forma parte del Galatasaray, equipo de Turquía.

Además, aprovechó para aclarar que "está muy bien" de salud. "Se dijeron muchas mentiras. Hablan y aseguran cosas que no son verdad sin medir que están hablando de la vida de otro", reflexionó sobre los transcendidos. Wanda Nara habló sobre su salud y llevó tranquilidad. (Foto: Capturas Instagram /wanda_nara)