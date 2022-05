Difunden detalles de una supuesta relación entre Viviana Canosa y Luis Lacalle Pou

Luis Ventura sorprendió a todos al hablar en Socios del espectáculo (El Trece) sobre el supuesto romance entre Viviana Canosa y Luis Lacalle Pou, el presidente uruguayo. "No quiero meterla en un quilombo", se atajó el periodista respecto a la relación de su colega con el mandatario del país vecino, quien se separó de su esposa recientemente.

En las últimas horas comenzó a circular con cada vez más fuerza un rumor inesperado entre los medios uruguayos: Luis Lacalle Pou y Viviana Canosa estarían comenzando una relación. Un dato bastante relevante en ese sentido es que el presidente oriental se separó recientemente de su esposa, luego de más de dos décadas juntos y tres hijos en común.

Aprovechando el móvil con Luis Ventura en Socios del espectáculo, Karina Iavícoli le consultó qué información manejaba él sobre este tema. "Yo había escuchado otro nombre... No quiero meterla en un quilombo. Es lo que dicen los uruguayos, no lo digo yo, yo repito lo que ellos me llamaron para preguntarme", empezó el periodista.

"Viviana Canosa cruzó el charco para hacerle una entrevista o que cuando él estuvo acá, sé que ella lo entrevistó y muchos uruguayos creyeron ver en esa entrevista que había como otra energía", continuó Ventura respecto a los rumores que crecieron en el país vecino. Pero en ese sentido también, reveló que no tenía la confirmación de esta relación y se trataba de solo un rumor, al menos por el momento.