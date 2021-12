Ed Sheeran habló de Paulo Londra: "Creo que va a ser uno de los artistas más importantes del mundo"

Ed Sheeran mencionó nuevamente a Paulo Londra en una entrevista para Los 40 Principales. El músico británico dio detalles acerca de su relación con el cantante argentino y sobre cómo recibió la noticia del acuerdo legal con Big Ligas. "Sí lo ha conseguido. Hablé con él hace un par de días porque lo mencioné ante la prensa argentina y me envió un mensaje dándome las gracias. Es genial que pueda volver a hacer música" expresó.

"Sinceramente creo que va a ser uno de los artistas más importantes del mundo. Realmente lo creo" enfatizó, muy seguro de sus palabras. "Como ser humano tiene un gran corazón" agregó antes de adentrarse en cómo lo conoció.

"Trabajé con él en la canción "Nothing On You" y me mandó tres versiones diferentes para su parte. Me dijo "quiero asegurarme de que sea perfecta". No muchos artistas hacen eso. Eso es algo realmente profesional" destacó. "Cuando lo conocí en el rodaje del video estuvo tan sonriente, tan cálido, tan encantador... es un tipo genial."

La conexión que sintió en ese momento hizo que el vínculo entre colegas hasta la actualidad. Por último, volvió a referirse a la carrera artística del cordobés: "Cuando me enteré que tenía este problema me sentí muy enojado. Por eso estoy tan feliz de que haya llegado a un acuerdo y que la música comience a fluir."