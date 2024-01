En medio del escándalo de infidelidad con Alan y tras quedar en la placa final de este martes en Gran Hermano, Sabrina le mandó un polémico mensaje a su novio Brian.

Después de enterarse que está entre las menos votadas y que no está teniendo apoyo de la gente, Sabrina buscó una cámara y le dedicó unas palabras a su pareja.

“Brian, no te hagas el vivo. No me vas a sacar de acá. Voten para que me quede”, dijo la jugadora, acompañada de Alan, mirando a una cámara.