El dato desconocido sobre la convivencia de Michael Bublé con Luisana Lopilato y sus hijos

Tras el anuncio de la llegada de su cuarto hijo, el cantante canadiense Michael Bublé dio una entrevista y habló de todo un poco pero lo que más sorprendió fue su relación con el idioma español y cómo eso impacta en su dinámica familiar. Cuando el periodista le preguntó si seguía en proceso de aprender español, el canadiense se sinceró y comenzó a hablar en castellano, aunque con errores para dar cuenta de lo que le cuesta ese proceso.

“Todos los días mi español es mejor pero yo creo que es más fácil cuando yo escucho gente que habla español que cuando yo hablo porque creo que no es correcto, es muy mal. Los verbos es muy difícil...”, dijo Michael a MShow (Ciudad Magazine). Y luego reveló, entre risas, cómo es la dinámica familiar: “En mi casa, mis niños y Luisana no hablan una palabra en inglés. Mis maestros de español son Noah, Elías y Vida, me dicen 'no papi es incorrecto'”.

También reveló que cuando está con Lopilato y no quiere que su entorno entienda de qué hablan, se comunica con ella en español. “En público puedo hablar en secreto con ella acá en Canadá, porque la gente no entiende nada. Es divertido”, comentó.

Recordemos que durante una entrevista que brindó a la agencia EFE en 2021, Michael Bublé reveló que era un fan del mate y se animó a especular con un cambio de nacionalidad: “¡Ahora soy argentino!”. “Me encanta el mate”, dijo en inglés en esa oportunidad y luego remató en español: “Tú sabés, cuando tienes una esposa argentina, mate es vida”. Y luego reflexionó con humor: “Veo que (el mate) está pasando de una a otra persona y finalmente me llega a mí y pienso: 'Con el covid, esto no es muy bueno'. Pero me encanta. Me gusta el sabor así como su aspecto social”.

“¡Oooops! ¡Lo hicimos de nuevo!”. Con esas palabras, Luisana Lopilato confirmaba hace unos días que estaba esperando su cuarto hijo junto a Michael Bublé. Y junto a esa frase, agregaba un par de fotos. En la primera, se la podía ver a ella en medio de una pista de esquí, mientras su marido la abrazaba por la espalda acariciándole el vientre. En la segunda, ella sonreía mientras los tres hijos del matrimonio, Noah, Elías y Vida, le besaban la panza. Entonces, como para no dejar lugar a dudas de lo que estaba anunciando, agregó: “[email protected] en camino”.

Horas antes de que Luisana hiciera la publicación que confirmaba la feliz noticia, Bublé había estrenado su último videoclip, “I'll never not love you”, en el cual la ex Rebelde Way fue protagonista. Allí, la pareja recrea las películas románticas más icónicas del cine como “Titanic” y “Diario de una pasión”, y terminan con una tierna escena en la que ambos salen de un supermercado junto a sus tres hijos, y a ella se la ve con una hermosa pancita de embarazada.

“Esta será la primera vez que digo estas palabras, pero sí: mi esposa y yo estamos agradecidos de estar esperando nuestro cuarto hijo”, dijo Michael Bublé luego de que se estrenara el video, durante una entrevista que le concedió al presentador norteamericano Ryan John Seacrest con motivo de su lanzamiento.