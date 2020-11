El difícil momento de Felicitas Pizarro: tras dar positivo de coronavirus, su marido está internado

Felicitas Pizarro tiene coronavirus y permanece aislada en su casa mientras transita su embarazo de siete meses. La jurado del programa El Gran Premio de la Cocina es asintomática, pero se realizó el test luego de que se confirmara que sus compañeros del ciclo, Juan Marconi y Carina Zampini también tienen COVID-19.

“Me siento bien y sin síntomas”, dijo la cocinera a Teleshow desde su casa, donde vivecon su marido Santiago Solerno, también cocinero y con el hijo de ambos.Apenas conoció el resultado de su test se contactó con su obstetra que le transmitió tranquilidad: “Me dijo que no me preocupara y que lo mantuviera al tanto de todo”. De esta manera, permanecían los tres aislados en su vivienda, pero su pareja fue internado de urgencia para ser operado por una apendicitis.

En sus historias de Instagram, Felicitas compartió una foto de Santiago desde la habitación de la clínica donde fue sometida a una cirugía. “Bueno, cuando decíamos que estábamos bien, obvié esto”, aseguró en tono irónico. “¡Bingo! Covid y apendicitis, lindo combo”, expresó con humor esta situación por la que está atravesando su familia en la red social.

Más allá de esto, cuando pasen los nueve días, si el hisopado finalmente da negativo, Felicitas retomará con su labor como jurado junto con Mauricio Asta y Christian Petersen hasta fines de diciembre, cuando comience su licencia por maternidad.

La cocinera, que pronto estrenará un nuevo ciclo en El Gourmet junto con su marido, Contigo pan y cebolla, ya es mamá de un nene y en enero nacerá su segundo hijo: “Se va a llamar Indalecio. Es un nombre que le gusta a mi marido. A mí no me terminaba de cerrar, pero ahora lo empecé a nombrar y me estoy acostumbrando. El nombre de mi primer hijo es Ramón y lo elegí yo”.

“Mi hijo va a nacer en enero. Así que termino el año trabajando y después me tomaré una licencia. Me gustaría volver a trabajar a los tres meses”, contó Felicitas hace unas semanas en una entrevista radial.

En tanto, casi al mismo tiempo que Felicitas supiera que tenía coronavirus, Carina Zampini recibía una noticia similar. La conductora no había experimentado síntomas, incluso se sentía “perfecta”, según había contado. Pero que Juan Marconi fuera diagnosticado con COVID-19 encendió las alarmas y es por eso que la actriz decidió aislarse por precaución y realizarse un hisopado.

Con respecto a las emisiones de El Gran Premio de la Cocina, hay algunos programas que ya han sido grabados, sin embargo desde la producción del exitoso programa de El Trece encontraron reemplazantes para dos de los tres infectados: la conductora y la jurado.

Zampini no podrá iniciar la nueva temporada del ciclo el próximo martes 17 y será reemplazada por Andrea Politti en la conducción. Mientras que para ocupar el rol de Pizarro, la convocada fue su colega, la cocina del programa de Mirtha Legrand que actualmente conduce Juana Viale, Jimena Monteverde.