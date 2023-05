El duro relato de Lizy Tagliani sobre su infancia: Fue abusada a los 5 años por su tío

Lizy Tagliani dio una entrevista en la que repasó su vida y sorprendió al contar fue abusada por un tío cuando tenía cinco años.

Este domingo, invitada a La Peña de Morfi (Telefe), la conductora contó que cuando ella era chica, su mamá se casó con José, un hombre grande que la reconoció como hija y al que ella solía llamar “abuelo”.

Luego señaló que a los 7 años, les dijo a ambos que se quería llamar Carla Marina Marconi. "A los 13 me fui a la casa de Carolina y me puse un corpiño y me vestí con su ropa. Mi papá me vio en la puerta de una matiné, me llevó a mi casa y me dijo 'Si vos te querés vestir de mujer, acá tenés una familia. No tenés por qué ir a pedirle nada a nadie. Nosotros vamos a comprarte lo que podamos. Y a partir de ahí siempre tuve ropa de mujer'", aseguró.

Lizy señaló que si bien ella siempre vistió como quiso, su papá jamás la vio “montada”. “Don José siempre estaba en el baño cuando yo salía. (...) Y charlando con mi mamá en sus últimos meses de vida, le pregunté por qué el 'abuelo' siempre me compraba y me daba todos los gustos para que yo fuera una chica, pero al mismo se escondía cuando yo salía. Me dijo que él se encerraba en el baño a llorar porque tenía miedo que no volviera”, explicó conmovida.

Sorprendida por semejante gesto de amor, Georgina Barbarossa quiso saber si alguna vez le había sufrido alguna agresión por su elección sexual. Entre lágrimas, Lizy reveló: “No tuve buenas experiencias dentro de mi familia. Desde muy chiquitita... Desde los cinco años. Pero con el tiempo aprendí a defenderme sola”.

Consultada sobre si su mamá estaba al tanto de lo que le había ocurrido, explicó: “Yo creo que sí, pero nunca lo supo de mi boca porque era alguien a quien ella amaba mucho y cuando yo comprendí la gravedad de la situación, preferí no hablarlo”.

Respecto a su abusador, detalló que era un tío y que cuando se dio cuenta lo enfrentó: "Se lo dije y me dijo que yo lo provocaba. Que era culpa mía porque él estaba durmiendo una siesta y yo era la persona que lo provocaba".

Lizy dijo que sospechaba que sus tías estaban al tanto de los abusos y relató un escalofriante episodio: “A mí me encanta el corso, pero estábamos lejos. De donde vivíamos, teníamos que hacer diez cuadras y a las cuatro empezaba un campito. Yo tendría 10 u 11 años. Íbamos con una primita y empezamos a caminar, era de noche y hacía que mi primita mirara para otro lado y bueno...”. “Abusaba de vos”, preguntó Georgina. “Me decía que si no iba a matar a mi primita”, respondió Tagliani entre lágrimas.

La actriz comentó que naturalizó esa situación, pero que ni bien tuvo la posibilidad de alejarse, lo hizo. “Nunca más hablé, me acerqué o le dirigí la palabra. Mi mamá tenía pocas cosas que la hacían feliz y como esa era una persona que la hacía feliz nunca me atreví a decirle nada”, concluyó.