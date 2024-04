El fandom de Furia amenazó a la novia de un importante participante de GH

Gran Hermano: el fandom de Furia amenazó a la novia de un importante participante. Los seguidores de la polémica participante se extralimitaron.

Gran Hermano está que arde y la prueba de ello son los fuertes episodios que suceden dentro y fuera de la casa. Luego de la salvación de los líderes Bautista Mascia y Martín Ku, que dejó expuesta a Juliana Furia Scaglione a una placa sin precedentes con Catalina Gorostidi, los fans de la jugadora más polémica se hicieron sentir en redes sociales.

Lo cierto es que, de acuerdo a las encuestas que realizan los influencers del reality, Furia tiene serias chances de salir por la puerta el próximo lunes y, ante esta situación, el afuera también parece encenderse.

Todo ello gracias a una jugada maestra de los 'Bros' que decidieron bajar de placa a Emmanuel -aliado de Juliana- para que no se dividan los votos y la mayoría del público envíe "Juliana al 9009".

En las últimas horas, @TronkOficial -uno de los usuarios que mantiene al público informado sobre las situaciones de la casa más famosa del país- señaló que Marisol, novia del Chino, fue amenazada por el fandom furioso, que culpa a Martín de dejar expuesta a Furia.

En este sentido, indicó que la joven "contó, en el stream de Martín Cirio, que el fandom de Furia la amenazó con matar a sus gatitas y explicó que no le soltó la mano a nadie".

Estas fueron las palabras de la novia de uno de los 'Bros': "Me mandaron fotos de mis gatitas y sus ojitos con cruces rojas y gotas de sangre y me dijeron 'así van a quedar tus gatitas' (...) Mi novio es el que está ahí adentro, obvio que quiero que gane. La re viven, estoy hinchada las pelotas y todo el tiempo me mandan tweets horribles", manifestó.

Aparentemente, la escalada de violencia y el nivel de involucramiento de los fans de Furia se ha extralimitado. Resta ver qué postura tomará la producción de Gran Hermano ante estos hechos totalmente repudiables.