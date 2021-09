El gesto solidario del Dipy con una joven sorda: Ya fue mi regalo para este ángel

“Ya fue mi regalo para este ángel. Ya tiene la plata para su bici. Hace 20 minutos estoy llorando”, escribió en su cuenta de Twitter El Dipy junto con un video de Antonela Magallanes, una joven cordobesa de 16 años sorda a la que le robaron la bicicleta con la que iba todos los días a la escuela a estudiar.

Tras el robo, ella y su familia dieron una nota para Canal Doce de Córdoba contando su historia y pidiendo ayuda para reponer el rodado. Conmovido el cantante usó sus redes sociales para ponerse a disposición. “Yo le regalo la bicicleta, la que quiera. Por favor que alguien me contacte”, escribió y la emisora hizo de puente entre él y la adolescente.

El Dipy ofreció ayuda a Antonela

Asi fue como Adrián Martínez le envió el dinero a la tía de Antonela y en sus redes junto con un video de ella, continuó con el pedido: “El que la quiera ayudar para que siga estudiando y no tengas más problemas acá les dejo el CBU de la familia (a nombre de Milagros Agostina Guevara) 0000003100091097902915?.

En diálogo con Teleshow, el también piloto de turismo carretera contó: “Vi la noticia, no leí la nota y lo primero que hice fue pedir el teléfono. La llamé y le di el dinero, no se me cae una moneda pero no importa, me mata, tengo dos hijos y veo a la familia que sufre porque le robaron la bici y me mata? al fin y al cabo es una bicicleta”. Además, agregó que ahora está haciendo las averiguaciones correspondientes para que Antonela pueda tener sus audífonos.

En comunicación con El Doce la familia habló nuevamente: “Recibimos la colaboración del Dipy, una suma de dinero para comprar la bicicleta. Antonela vive con su abuela, nunca vivió con su mamá, a los 4 años se dieron cuenta de esa discapacidad, siempre estuvo con nosotras luchándola, mi mamá y la familia para que ella estudie. No se pudieron comprar los audífonos porque no estaban a nuestro alcance”.

El posteo del Dipy tras ayudar a la joven

“La bici tiene un significado de mucho sacrificio. Siempre la luchamos para que ella pueda estudiar. Tratamos darle siempre lo mejor. El Dipy nos ayudó con una importante suma de dinero para que podamos comprar la bicicleta. Estamos muy agradecidos porque por ese corazón enorme, ella puede volver a tener su bicicleta”, agregó.

Luego, a través del lenguaje de señas, fue la misma protagonista quien se expresó: “Soy Antonela Magallanes, tengo 16 y soy sorda. Mi barrio se llama Palermo y la bici es muy importante para que pueda ir al colegio. Le agradezco mucho al Dipy”.

Debido a que varias veces expresó su postura frente a varias situaciones, se especuló con que podría este año dedicarse a la política, cosa que él mismo se encargó de desmentir: “¿En serio pensaron todo lo que se dijo ayer de mi? ¿Qué iba con este y con el otro? No estoy con peronistas ni con radicales ni con JxC. Estoy solo. Sin 1 peso. Si queres entrar en política, tenes que transar. Yo no transo, prefiero armarme un partido propio antes”.

“Si algún día puedo juntar la plata para armar un partido y llegar, firmo adelante de todas las cámaras de televisión y ante escribano público que dono, todos los meses que cobre, el 100% de mi sueldo a una escuela distinta”, sostuvo El Dipy en otro mensaje.

“Yo no soy Ofelia Fernández (la legisladora porteña del Frente de Todos), no soy un garca mentiroso como todos y todes”, sostuvo el ex de Mariana Diarco. quien dijo que no quiere vivir “de lo que paga el Estado, que sale del bolsillo de la gente”, sino que desea que, en el caso de alguna vez cobrar dicho sueldo, “vuelva a la gente y a sus hijos, para que puedan estudiar”.

“Con eso pude tener lo poco que tengo. No soy un parásito, soy un laburante. Todo lo que digo en la tele y acá, es lo que pienso. No traiciono por plata lo que digo”, sostuvo en el hilo de Twitter que realizó en julio para desmentir su desembarco en la política.