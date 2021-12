El niño de las tortas mandó al frente a Wanda y lanzó una polémica denuncia

Hace unas semanas se hizo famoso y viral Joaquin Nahuel, un niño que hace tortas para reunir dinero y poder pagar una costosa operación por sus quemaduras. Y muchos famosos se solidarizaron con su causa, no sólo pidiéndole tortas sino también brindándole su apoyo públicamente. Tal fue el caso de Wanda Nara, quien publicó la historia de Nahuel y dijo que quería que le hiciera una torta para cuando llegara a la Argentina. Sin embargo, la empresaria no cumplió con la promesa y el niño lo contó en las redes. ?

"Me encantaría que puedas hacer la torta de cumpleaños para mi hijo en Argentina", escribió la mediática en Instagram, a modo de pedido, el 7 de diciembre.

"Sos un ejemplo para cualquier niño y para el mundo. Nunca bajes los brazos y que nadie te diga que no podés cumplir tus sueños. Podés lograr todo lo que soñás y más", expresó la rubia.

Lo cierto es que Wanda llegó al país el 13 de diciembre y no paró: inauguró su local de cosméticos en un shopping, celebró su cumpleaños con amigas e hizo una producción de fotos para la revista Gente.

Este domingo, la esposa de Mauro Icardi celebró el cumpleaños número 11 de Constantino López en su mansión de Nordelta y todos observaron un particular detalle: la torta. ?

El cumpleaños de Constantino López en Nordelta con una torta de Mario Bros. .

Es que, contrariamente a lo que había prometido públicamente en las redes, al parecer Wanda no le encargó la torta al pequeño Joaquín Nahuel, sino que compró un bizcochuelo con decoración de Mario Bros y varios pisos.

Desde la cuenta de Instagram Chusmeteando mostraron una captura de pantalla en la que se ve un posteo de Icardi y el comentario de un usuario preguntando: "¿Y la torta que le iba a hacer Joaquín?". A lo que el pequeño pastelero respondió: "Hola, no me contestó Wanda por eso yo no hice nada".

El reclamo de Joaquin Nahuel a Wanda Nara en las redes.

También otra mujer le consultó a Joaquín por la torta que le iba a hacer a la mediática, a lo que él rápida y sinceramente el niño le respondió: "Nunca me contestó".

Más alla de este episodio, la historia del pastelerito tuvo un final feliz, ya que en pocas horas Santiago Maratea logró conseguir la suma de dinero para la operación del niño.